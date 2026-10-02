oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Verletzt

E-Scooterfahrer (18) fährt Polizist um

OR
von
Mann mit Helm und Rucksack fährt schnell auf einem E-Scooter, Hintergrund ist verschwommen.
© Apa
Der junge Fahrer raste mit 74 km/h durch die Steiermark.
OE24 auf Google bevorzugen

Der 18-Jährige bretterte am Donnerstagvormittag gegen 10.45 Uhr mit einem riskanten Tempo über den Geh- und Radweg der B70 im Gemeindegebiet von Rosental an der Kainach (Steiermark).

Mit 74 km/h ging die E-Scooterraserei vonstatten, bis ein Polizist den Weg kreuzte. Trotz Anhaltezeichen, die der Polizist laut der APA gegeben haben soll, wurde der rasende Scooterfahrer nicht langsamer und änderte auch die Fahrtrichtung nicht.

Auch interessant

ÖBB geben Lebensgefahr-Warnung heraus

Karpfenberg wird Energie-Hotspot

Mehr als 200.000 Österreicher liegen schon flach

Anzeige für Voitsberger

Ungebremst kam es zum Crash. Wie zu erwarten, wurde der Beamte verletzt: glücklicherweise nur leicht. Für den Vollgasfahrer aus Voitsberg setzt es jetzt eine Anzeige. Er gab laut ORF aber an, eine Bremsung versucht zu haben, doch diese soll nicht funktioniert haben. Tatsächlich waren die Bremsen defekt, wie die Polizei mitteilte.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Gutachten entlastet MAK nach Diamantenraub

Bäckerei hat Thomas Morgensterns Helikopter "gefunden"

Asylheim Schrems sperrt zu

Erpfi-Alarm: Ernte eingebrochen

Weinfestsaison endet mit Stürmischen Tagen

Parkplatz-Streit: Bulgare zückte Baseballschläger

Geheim-Deal: ÖBB kaufen Wien-Mitte samt "The Mall"

Totschnigs Wasser-Register startet erst in drei (!) Jahren

Randalierer (28) geht auf Kellner und WEGA los

Prost Mahlzeit: Erstes Urin-Bier der Welt kommt jetzt aus Österreich