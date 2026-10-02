E-Scooterfahrer (18) fährt Polizist um

Der junge Fahrer raste mit 74 km/h durch die Steiermark.

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Der 18-Jährige bretterte am Donnerstagvormittag gegen 10.45 Uhr mit einem riskanten Tempo über den Geh- und Radweg der B70 im Gemeindegebiet von Rosental an der Kainach (Steiermark).

Mit 74 km/h ging die E-Scooterraserei vonstatten, bis ein Polizist den Weg kreuzte. Trotz Anhaltezeichen, die der Polizist laut der APA gegeben haben soll, wurde der rasende Scooterfahrer nicht langsamer und änderte auch die Fahrtrichtung nicht.

Anzeige für Voitsberger

Ungebremst kam es zum Crash. Wie zu erwarten, wurde der Beamte verletzt: glücklicherweise nur leicht. Für den Vollgasfahrer aus Voitsberg setzt es jetzt eine Anzeige. Er gab laut ORF aber an, eine Bremsung versucht zu haben, doch diese soll nicht funktioniert haben. Tatsächlich waren die Bremsen defekt, wie die Polizei mitteilte.