Randalierer (28) geht auf Kellner und WEGA los

Der rabiate Einsatz führte in Wien-Meidling auch zu einem WEGA-Einsatz.

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Eigentlich hätte es ein guter Feierabend sein können. Doch ein Randalierer attackierte laut APA in der Nacht auf Freitag in Wien-Meidling nicht nur den Kellner sondern auch die Polizei.

Gegen 23 Uhr kam der Mann (28) in Begleitung einer Frau zu einem Lokal, wurde aber vom Kellner (30) abgewiesen. Der Grund war einfach, das Lokal hatte bereits geschlossen.

Doch das wollte der rabiate Besucher nicht hinnehmen. Laut Angaben der Polizei stahl er eine Weinflasche. Vom Kellner gestellt, prügelte er auf diesen ein. Die Begleiterin stahl inzwischen einen Rucksack aus dem Lokal.

Einvernahme noch immer nicht möglich

Als die Polizei gekommen war, ging der Raufhandel weiter. Denn der Mann und seine Begeliterin prügelten jetzt auch auf die Beamten ein. Schließlich musste die WEGA ausrücken. Der Tobende konnte jetzt immerhin festgenommen werden. In der Polizeiinspektion Hufelandgasse randalierte er aber weiter und wurde in eine Sicherheitszelle gesteckt. Bis Freitagmittag war eine Einvernahme immer noch nicht möglich.