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FPÖ für Windkraft

Karpfenberg wird Energie-Hotspot

Ein Windrad vor bewölktem Himmel mit Sonne im Hintergrund.
© Apa
Steiermark novellierte Programme für Windkraft und Photovoltaik
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Der angepeilte Ausbau der Windenergie und der Netze schaffe der Steiermark Jobperspektiven und reduziere die Energieabhängigkeit von internationalen Märkten, so Landeshauptmannstellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) am Donnerstag in Graz.

Die steirische Landesregierung aus FPÖ und ÖVP hat in der Sitzung am Donnerstag die Novellen zum Sachprogramm (Sapro) Windenergie, den Energie-Sonderstandort Kapfenberg sowie die Umsetzung der EU-Vorgaben zu Beschleunigungsgebieten beschlossen.

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Verdoppelter Strombedarf

Khom meinte in dem Pressegespräch nach der Regierungssitzung , man müsse bis 2040 mit einem verdoppelten Strombedarf ausgehend vom Jahr 2023 rechnen. Man müsse also mehr Energie erzeugen und dafür sorgen, dass diese zu Bürgern und Betrieben komme, wofür es auch einen Ausbau von Netzen und Speichern brauche. Die Novelle zum Sapro Wind schaffe eine klare raumordnerische Grundlage, zudem übertreffe man mit den rechtlich gesicherten Standorten deutlich das Ziel im Regierungsprogramm. "Das heißt aber nicht, dass überall Windräder gebaut werden können, sensible Bereiche werden bewusst freigehalten", sagte Khom.

Festgelegt wurden neun neue Vorrangzonen, drei neue Eignungszonen und vier Erweiterungen. Die Zonen verteilen sich auf 25 Gemeinden und umfassen rund 4.000 Hektar bzw. 0,24 Prozent der Landesfläche. Das Ausbaupotenzial beläuft sich zwischen 450 bis 700 MW.

Photovoltaik für Karpfenberg

In Kapfenberg werden zusätzliche Flächen für Photovoltaik als Energie-Sonderstandorte ausgewiesen. Die Anlagen stehen in unmittelbarer Nähe zu energieintensiven Betrieben wie der voestalpine-Böhler. In Kapfenberg sind es rund 66 Hektar PV-Flächen, davon entfallen rund 42 Hektar auf die Erweiterung des Standortes Deponie Emberg. Am Standort Emberg Süd wurden rund 24 Hektar neu als Sonderstandort gewidmet.

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