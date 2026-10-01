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Mehr als 200.000 Österreicher liegen schon flach

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Ein Paar sitzt krank auf dem Sofa und benutzt Taschentücher zum Naseputzen und Husten.
© Getty Images
Der Herbst zeigt sich jetzt auch bei den Krankenstandszahlen.
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Die herbstliche Virus-Welle rollt an und 241.882 Österreicher sind derzeit außer Gefecht. Das zeigen die aktuellen Zahlen der ÖGK. Herbstliche Infekte und vor allem Rhinoviren treiben ihr Unwesen.

In der Kalenderwoche 39 meldet die ÖGK die gestiegenen Zahlen. Vergangene Woche waren es noch 216.880 gewesen. Der deutliche Anstieg von 11,5 Prozent innerhalb einer Woche deutet auf die Herbstsaison hin.

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Covidfälle und Influenza vor allem in Wien

Gründe für das Anschwellen der Zahlen sind laut ÖGK Erkältungen und Husten. Ein Plus von 56 Prozent gab es bei grippalen Infekten, von 30.970 auf 48.570 in nur einer Woche. Auch 604 Fälle von echter Influenza wurden erfasst, gegenüber 425 in der Woche zuvor. Hinzu kommen 250 Covid-bedingte Ausfälle gegenüber 191 in der Vorwoche. Erstaunlich bei den Covid-Zahlen ist, dass fast die Hälfte (109) aller Fälle nur auf Wien entfällt. Bei Influenza entfallen sogar mehr als die Hälfte (356) auf Wien. Bei den grippalen Infekten gibt es dagegen eine mehr ausgewogene Verteilung über die Bundesländer hinweg.

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