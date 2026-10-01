Wassernetz vor Mega-Sanierung

Jede zweite Wasserleitungen ist veraltet, die große Sanierung lässt sich nicht ewig aufschieben.

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Experten schlagen Alarm: in Österreich ist die Hälfte aller Wassernetze so veraltet, dass sie bis 2050 komplett saniert werden müssen. Für die Wasserpreise bedeutet das nur einen Anstieg nach oben.

Der größte Teil der 78.500 Kilometer langen Wasserleitungen im Lande stammt aus den 1950er und 1960er Jahren. In den kommenden 30 Jahren muss rund die Hälfte der Leitungen noch einmal unter die Lupe genommen werden, ein regelrechter Sanierungsmarathon droht. Das erklärten Experten der BOKU gestern bei der jährlichen Tagung der Trinwasserversorger in Klagenfurt.

Schon jetzt versickert viel Wasser

Im Lakeside Park in Klagenfurt kam aber noch mehr ans Licht. Denn schon jetzt gehen zehn Prozent des Leitungswassers durch die alten Rohre verloren. Eigentlich müsste man die Netze alle 20 Jahre erneuern, mahnten die Experten. Das sei aber unmöglich zu bezahlen. Die kommende Generalsanierung kann man aber nicht mehr aufschieben.

"Wasser wird teurer werden"

Wissenschaftler Roman Neunteufel von der BOKU ließ aufhorchen. Denn die Wasserpreise werden steigen, dass lässt sich nicht aufhalten, sagte der Experte. "Natürlich wird der Aufschrei kommen, wenn es teurer wird", sagte Neunteufel. Aber das Bewusstsein müsse steigen, dass Wasser einen Preis hat.