Birago-Kaserne Melk
Sudetendeutsche Schicksale: 80. Jahrestag der Abschiebung
Ab Januar 1946 machte die sowjetische Besatzungsmacht Melk zum zentralen Sammel- und Registrierungslager. Zehntausende Sudetendeutsche, aus der Tschechoslowakei vertrieben und nach Niederösterreich geflohen, wurden hier erfasst und weiter in die alliierten Besatzungszonen nach Deutschland abgeschoben. Ohne Heimat, ohne Besitz, ohne Gewissheit, wohin die Reise geht.
Gedenken an der Kaserne
Am 1. Oktober 2026 holt der Verband der deutschen altösterreichischen Landsmannschaften (VLÖ) gemeinsam mit dem Militärkommando Niederösterreich die Erinnerung zurück.
Schauplatz ist die Birago-Kaserne in der Prinzlstraße in Melk, wo zum 80. Jahrestag der Abschiebung gedacht wird.
Neben Spitzenvertretern der Verbände der Vertriebenen ehrten auch hochrangige Vertreter aus Politik und Bundesheer die Schicksale der Sudetendeutschen.
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