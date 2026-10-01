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"Dreamers"

Take That melden sich mit neuem Album zurück

René Wastler
von
Take That
© Universal Music Group
Auftritt in der Metastadt in Wien im Sommer
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Take That veröffentlichen am 20. November ihr neues Album. Es trägt den Titel "Dreamers", wie Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen in einer Ankündigung vom Donnerstag wissen ließen. Unter den zwölf Nummern befinden sich die bereits veröffentlichten Songs "You're A Superstar", "Sweet July" und "Feel My Love" (mit Michael Patrick Kelly). Nun wurde auch der Titeltrack ausgekoppelt. Take That treten am 22. Juli in der Wiener Metastadt auf.

Take That
Take That © Universal Music Group

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"Als wir dieses Album - unser zehntes als Band - aufnahmen, hatten wir nicht die Absicht, etwas zu schreiben, das auf unsere gemeinsame Karriere zurückblickt", wurden die drei Musiker zitiert. "Doch in einem Jahr, das für uns ohnehin schon unglaublich war, kristallisierte sich beim Austausch von Musik und Ideen heraus, dass wir auf das Beste aus unserer Erfahrung als Take That zurückgegriffen hatten. Das brachten wir in diese Songs ein."

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