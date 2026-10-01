EU lässt ALLE Waschmittel ändern

Die digitale Entwicklung macht nun auch vor herkömmlichen Hausmitteln keinen Halt mehr.

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Wer im Supermarkt oder in der Drogerie nach Waschmittel greift, findet bereits heute eine Fülle an Pflichtangaben auf der Packung: von Dosierempfehlungen über Gefahren- und Sicherheitshinweise bis hin zu den enthaltenen Inhaltsstoffen. Künftig erweitert die Europäische Union dieses Informationsangebot um eine digitale Schnittstelle. Rechtliche Grundlage dafür ist die neue EU-Verordnung 2026/405 für Detergenzien und Tenside.

Bis zum Stichtag am 23. September 2029 dürfen Hersteller ihre Produkte weiterhin nach den bisherigen Bestimmungen produzieren und vertreiben. Auch für Waren, die vor diesem Datum bereits ordnungsgemäß auf den Markt gebracht wurden, greifen umfassende Übergangsregelungen. Der digitale Produktpass wird über einen Datenträger auf der Verpackung zugänglich gemacht, in der Praxis zumeist über einen klassischen QR-Code. Dieser muss so platziert sein, dass er für Kunden bereits vor dem Gang zur Kassa gut erkennbar und problemlos scanbar ist.

Wie der Branchendienst Lebensmittel Praxis berichtet, bündelt der digitale Produktpass künftig zentrale Stammdaten, die den Einkauf und die Anwendung erleichtern sollen: Den genauen Handelsnamen sowie eine eindeutige Produktkennung zur exakten Identifikation.

Vollständige Angaben zum Hersteller und dessen Kontaktdaten.

Einen Nachweis über die Konformität mit sämtlichen verbindlichen EU-Sicherheits- und Umweltvorgaben.

Digitale Zusatzfunktionen wie vergrößerbare Schriftarten, Volltext-Suchfunktionen, automatisierte Übersetzungen und eine Sprachausgabe für Sehbehinderte.

Ein wesentlicher Punkt der Verordnung betrifft den Schutz vor reiner Digitalisierung: Die klassischen, unverzichtbaren Sicherheits- und Warnhinweise dürfen keineswegs ersatzlos von der Packung verschwinden. Sie müssen weiterhin physisch aufgedruckt bleiben. Lediglich ausgewählte, vertiefende Zusatzinformationen dürfen ausschließlich digital hinterlegt werden. Sollte die Internetverbindung im Geschäft streiken oder der Server temporär nicht erreichbar sein, verpflichtet das EU-Recht die Unternehmen dazu, alle erforderlichen Informationen auf alternativem Weg kostenfrei bereitzustellen.

Dosierhinweise bleiben zentraler Schwerpunkt

Ein weiterer Schwerpunkt der Verordnung betrifft die korrekte Dosierung von Waschmitteln im Haushalt. Entsprechende Hinweise und Mengenangaben müssen auf Verbraucher-Waschmitteln klar ausgewiesen sein. Hintergrund dieser Regelung ist das Ziel, eine übermäßige Dosierung im Alltag zu unterbinden, was sowohl die Geldbörse der Konsumenten schont als auch die Gewässer nachhaltig entlastet.

Für Konsumenten bedeutet die Neuerung vor allem einen erleichterten Zugang zu detaillierten Hintergrundinformationen, ohne dass beim Einkauf ein Zwang zur Smartphone-Nutzung entsteht. Wer das Produkt wie gewohnt in den Einkaufswagen legen möchte, kann das auch nach 2029 ohne technischen Mehraufwand tun.