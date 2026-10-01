Schock auf Mini-Insel: 1. Mord seit über 80 Jahren

Die britische Kanalinsel Alderney ist geschockt! Die Mini-Insel verzeichnet ihren ersten Mord seit dem zweiten Weltkrieg. Die Leiche einer Frau wurde in der Nacht zu Montag an einer Klippe gefunden. Ein Tatverdächtiger wurde schon festgenommen.

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Die kleine Insel Alderney hat ihren ersten Mord seit über 80 Jahren verzeichnet. Die 34-jährige Hannah Benfield wurde tot an einer Klippe gefunden. Verdächtigt wird ein 44-jähriger Mann. Er musste nach seiner Festnahme im Krankenhaus auf Alderney behandelt werden. Schließlich wurde der Mann in Polizeigewahrsam genommen. Die Polizei hat gegen ihn Mordermittlungen eingeleitet.

Die Polizei hat am Sonntagabend einen Notruf erhalten. Daraufhin wurde eine Rettungsaktion mit einem Boot der Seenotrettungsorganisation RNLI (Royal National Lifeboat Institution) und der Channel Islands Air Search eingeleitet. Die Freiwilligen entdeckten am frühen Montagmorgen den Leichnam der Frau. Der Fundort liegt im Westen der Insel. Der Klippenbereich wird von der Bevölkerung "The Guns" genannt.

Insel-Bewohner geschockt

Die 2.100-Einwohner-Insel ist von dem Vorfall geschockt. Priesterin Mother Samantha Martell fordert gegenüber der "BBC": "Was die Gemeinschaft jetzt tun muss, ist wirklich zusammenzustehen, aufeinander aufzupassen. Nicht zu spekulieren, nicht zu urteilen, sondern einfach das zu sein, was wir sein können: eine echte Gemeinschaft."

Laut der Polizei ist die Bevölkerung von Alderney "eine kleine, eng verbundene Gemeinschaft". Die Folgen des Falles sind derzeit nicht absehbar. Die Ermittler betonen, dass keine Gefahr für die Inselbevölkerung bestehe. Trotzdem bittet die Polizei Zeugen, die am Sonntagabend im Westen der Insel unterwegs waren, um mögliche Hinweise, wie etwa Dashcam-Aufnahmen.

Alderney ist eine historisch besondere Insel. Obwohl die acht Quadratkilometer große Insel geografisch näher an Frankreich liegt, steht die nördlichste Kanalinsel unter Kronbesitz von Großbritannien. Im Zweiten Weltkrieg wurde Alderney komplett evakuiert. Die Nazis errichteten 1940 eine massive Festung auf der kleinen Insel und machten sie zu einem Teil ihres Atlantikwalls. Zudem befand sich dort auch das einzige deutsche Konzentrationslager auf britischem Boden.