Dieser 7.700-Seelen-Ort wird Europas Kulturhauptstadt

Die maltesische Stadt Victoria auf der Insel Gozo ist keine klassische Großstadt. Dennoch hat sie sich durchgesetzt und wurde offiziell zur Europäischen Kulturhauptstadt vorgeschlagen.

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Die Hauptstadt der Mittelmeerinsel Gozo zählt gerade einmal 7.671 Einwohner. Trotz dieser überschaubaren Größe soll sie im Jahr 2031 zu einer der großen kulturellen Bühnen Europas werden. Eine unabhängige Expertenjury hat die Nominierung für den prestigeträchtigen Titel empfohlen, wie die Europäische Kommission am Mittwoch bekannt gab. Die formelle Ernennung soll noch heuer über die Bühne gehen. Victoria wird sich den Status der Europäischen Kulturhauptstadt mit einer spanischen Kommune teilen. Welche Stadt das sein wird, entscheidet sich im Dezember.

Wahrzeichen hoch über der Stadt

Auf Maltesisch wird die Hauptstadt Ir-Rabat genannt. Ihren heutigen, international bekannten Namen bekam die Gemeinde im Jahr 1887 anlässlich des goldenen Thronjubiläums von Königin Victoria verliehen. Das unangefochtene Wahrzeichen thront hoch oben über den Dächern: die mächtige Festungsanlage Cittadella. Sie wurde über viele Jahrtausende hinweg immer wieder erweitert und umgebaut. Innerhalb der dicken Mauern verbergen sich heute zahlreiche Attraktionen und historische Orte.

Zuflucht für die lokale Bevölkerung

Was heutzutage unzählige Besucherinnen und Besucher aus aller Welt anzieht, war einst überlebenswichtig. Die Festung diente der Bevölkerung als sicherer Zufluchtsort. Bis in das Jahr 1637 hinein mussten die Bewohner ihre Nächte innerhalb der Festungsmauern verbringen, um geschützt zu sein. Heute bietet sich von den alten Bastionen hingegen ein durch und durch friedlicher, weiter Blick über Gozos malerische Dörfer und Felder bis hinunter ans glitzernde Mittelmeer.

Direkt unterhalb der Festungsmauern erstreckt sich das historische Zentrum von Victoria. Rund um den Pjazza Indipendenza – der von den Einheimischen liebevoll It-Tokk genannt wird – laden gemütliche Cafés und kleine Geschäfte zum Entdecken ein. Nur wenige Schritte vom Trubel entfernt, führen zudem schmale, verträumte Gassen durch die Altstadt rund um die St.-Georgs-Basilika. Diese reich ausgestattete Kirche prägt das Zentrum maßgeblich und besticht bis heute in ihrer prunkvollen Form aus dem 17. Jahrhundert.