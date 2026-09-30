Schach: Elfjährige ist jüngste Großmeisterin aller Zeiten

Bodhana Sivanandan brachte sich das Spiel selbst bei und ist jetzt internationale Rekordhalterin.

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Wie Schach funktioniert, haben viele Erwachsene noch nicht ganz überrissen. Die elfjährige Britin Bodhana Sivanandan kann nicht nur Schach spielen, sie ist darin sogar Weltklasse! Gelernt hat sie das anspruchsvolle Spiel ganz alleine: Sie brachte es sich während des Corona-Lockdowns selbst bei. Bei der 46. Schacholympiade in Samarkand (Usbekistan) sicherte sie sich ihre dritte und letzte sogenannte WGM-Norm für das zertifizierte Titel-Niveau.

Elf Runden am Spitzenbrett

Die Schülerin spielte alle elf Runden am englischen Spitzenbrett – einer Position, die dem besten Spieler des Teams zugewiesen wird – und beendete das Turnier mit acht Punkten. Zuvor hatte sie bereits die für den Titel geforderte Schwelle von 2.300 Wertungspunkten geknackt.

Historischer Schachrekord

Das macht die Schülerin, die aus dem Londoner Stadtteil Heathrow stammt, zur jüngsten Spielerin aller Zeiten, die den Titel einer Großmeisterin erreicht hat, wie der Internationale Schachverband (FIDE) laut BBC bestätigt.

"Ich bin froh darüber, aber ich möchte weitermachen und auch weiter Geschichte schreiben, anstatt einfach hier aufzuhören", erklärte Bodhana Sivanandan stolz. Der Erfolg in Samarkand brachte dem Schach-Wunderkind gleichzeitig ihre zweite Norm als Internationaler Meister (IM) ein, was sie dem nächsthöheren Level einen großen Schritt näherbringt. Für diesen Titel, der für beide Geschlechter offen ist, benötigt man für gewöhnlich drei Qualifikationsnormen und eine Wertung von mindestens 2400 Punkten.

Über ihre Leidenschaft für das Spiel erzählte sie der FIDE: "Ich reise gerne, und weil ich auch in Vollzeit zur Schule gehe, lässt es sich mit vielen Schulfächern verknüpfen, sodass es dort auch wirklich nützlich ist." Ihr Vater Siva verriet zuvor der BBC, dass er keine Ahnung habe, woher das Talent seiner Tochter stamme. Weder er noch seine Frau – beide haben ein Ingenieursstudium absolviert – seien gut im Schach.