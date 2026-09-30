312 km/h: Schweizer mit Raser-Rekord in Frankreich erwischt

Der Schweizer Porsche-Fahrer wurde auf einer französischen Autobahn geblitzt.

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Autobahnen ohne Tempolimit gibt es nur in Deutschland: Das dürfte ein Schweizer Porschefahrer vergessen haben, als er am vergangenen Wochenende in Frankreich unterwegs war. Er drückte auf der A40 ordentlich aufs Gas und testete, was er aus seinem Flitzer rausholen kann. Dabei erreichte er eine unfassbare Geschwindigkeit von 312 km/h! Erlaubt wären 130 km/h gewesen.

Erwischt

Der rücksichtslose Raser wurde geblitzt und von der Gendarmerie de la Haute-Savoie gestellt. "182 km/h: Das ist nicht die Geschwindigkeit, mit der dieser Autofahrer geblitzt wurde. Es ist die festgestellte Geschwindigkeitsüberschreitung", teilte die Polizei auf Facebook mit und zeigte sich sogar noch großzügig: "Nach Abzug der Toleranz (technische Marge) beträgt die gewertete Geschwindigkeit 300 km/h, was einer Überschreitung von 170 km/h entspricht."

Porsche beschlagnahmt

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Die Gendarmen stellen klar, dass es sich hier um kein Kavaliersdelikt handelt: "Mit 312 km/h legte dieser Fahrer fast 87 Meter pro Sekunde zurück – und das inmitten der anderen Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn." Die Konsequenzen: Der Porsche wurde behördlich beschlagnahmt, der Führerschein auf der Stelle eingezogen. Der Fahrer durfte den Kontrollort erst nach Hinterlegung einer Kaution in Höhe von 1.500 Euro verlassen.

Die Beamten warnen: "Überhöhte Geschwindigkeit ist eine der Haupttodesursachen auf unseren Straßen und Autobahnen.

Die Straße ist keine Rennstrecke. Halten wir uns an die Tempolimits. Schützen wir Menschenleben."