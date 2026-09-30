5.760 Kalorien: Das isst der neue Mr. Olympia

US-Bodybuilder Nick Walker setzte sich in Las Vegas gegen Titelverteidiger Derek Lunsford durch.

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Es gibt keinen wichtigeren Wettkampf im Bodybuilding als "Mr. Olympia". Heuer holte sich der US-Amerikaner Nick Walker - der im Vorjahr Sechster geworden war - den Titel und verwies Samson Dauda (2.) sowie Titelverteidiger Derek Lunsford (3.) auf die Plätze.

Fan-Liebling

Neben dem Titel als "Mr. Olympia" sicherte Walker sich auch den "People's Champion Award", mit dem das Publikum seinen Liebling auszeichnet.

Extreme Ernährung

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Um für den Wettbewerb perfekt in Form zu sein, trainierte Nick Walker nicht nur hart, er aß auch extrem viel. 17 Tage vor dem großen Tag legte er beispielsweise einen "High Carb Tag" ein und nahm 5.760 Kalorien zu sich, darunter 950 Gramm Kohlenhydrate, 327 Gramm Protein und 77 Gramm Fett. Das teilte er auf sechs Mahlzeiten auf, die aus leicht verdaulichen Quellen wie Reisschleim, Sushireis, Huhn, Bananen und Erdnussbutter bestanden.