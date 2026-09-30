oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Muskelmann

5.760 Kalorien: Das isst der neue Mr. Olympia

© Screenshot Instagram
US-Bodybuilder Nick Walker setzte sich in Las Vegas gegen Titelverteidiger Derek Lunsford durch.
OE24 auf Google bevorzugen

Es gibt keinen wichtigeren Wettkampf im Bodybuilding als "Mr. Olympia". Heuer holte sich der US-Amerikaner Nick Walker - der im Vorjahr Sechster geworden war - den Titel und verwies Samson Dauda (2.) sowie Titelverteidiger Derek Lunsford (3.) auf die Plätze.

Fan-Liebling

Neben dem Titel als "Mr. Olympia" sicherte Walker sich auch den "People's Champion Award", mit dem das Publikum seinen Liebling auszeichnet.

Auch interessant

Dieser 7.700-Seelen-Ort wird Europas Kulturhauptstadt

Schach: Elfjährige ist jüngste Großmeisterin aller Zeiten

312 km/h: Schweizer mit Raser-Rekord in Frankreich erwischt

Extreme Ernährung

Um für den Wettbewerb perfekt in Form zu sein, trainierte Nick Walker nicht nur hart, er aß auch extrem viel. 17 Tage vor dem großen Tag legte er beispielsweise einen "High Carb Tag" ein und nahm 5.760 Kalorien zu sich, darunter 950 Gramm Kohlenhydrate, 327 Gramm Protein und 77 Gramm Fett. Das teilte er auf sechs Mahlzeiten auf, die aus leicht verdaulichen Quellen wie Reisschleim, Sushireis, Huhn, Bananen und Erdnussbutter bestanden.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

264 Soldaten aus Stahlwerk Mariupol evakuiert

Dieser 7.700-Seelen-Ort wird Europas Kulturhauptstadt

US-Börsen im Frühhandel ohne klare Richtung

Hier trauert Maierhofer um toten Bruder

Mirna Jukic und Jürgen Melzer verliebt

312 km/h: Schweizer mit Raser-Rekord in Frankreich erwischt

Granerud nicht aufzuhalten - Hörl Zwölfter

Schach: Elfjährige ist jüngste Großmeisterin aller Zeiten

Gericht stoppt historische Frauen-Hinrichtung

5.760 Kalorien: Das isst der neue Mr. Olympia