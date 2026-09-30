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Satanisten-Mord

Gericht stoppt historische Frauen-Hinrichtung

Kurz vor einer historischen Hinrichtung im US-Bundesstaat Tennessee hat ein Berufungsgericht das Vorhaben gestoppt.
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Die zum Tode verurteilte Christa Pike habe Zweifel an der Rechtmäßigkeit des vorigen Verfahrens dargelegt, die nun inhaltlich geprüft werden müssten, entschied das Gericht. Zentraler Punkt dabei ist die gerichtliche Würdigung der Traumata, die Pike eigenen Angaben zufolge als Kind erlitt.

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Pike hätte am Nachmittag hingerichtet werden sollen - es wäre die erste Hinrichtung einer Frau in Tennessee seit über 200 Jahren gewesen. Die 50-jährige Pike wurde 1996 für den Mord an einer damals 19-jährigen Bekannten zum Tode verurteilt. Die Täterin war zum Tatzeitpunkt 18 Jahre alt.

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