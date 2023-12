Drei Personen sind in der Nacht auf Samstag bei einem Unfall mit einem Polizeiauto in Kärnten verletzt worden.

Eine 36-jährige Polizeibeamtin war auf der Wimitzer Landesstraße in Frauenstein (Bezirk St. Veit an der Glan) unterwegs, als ihr in einer Linkskurve ein 22-Jähriger mit seinem Pkw entgegenkam. Dieser war deutlich zu schnell und fuhr auf der Fahrbahnseite des Streifenwagens, weshalb es zu einem Frontalzusammenstoß kam, teilte die Polizei mit.

Bei dem Unfall wurden sowohl der 22-jährige Pkw-Lenker als auch die Polizeibeamtin und ihr am Beifahrersitz mitgefahrener 25-jähriger Kollege verletzt. Sie wurden von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.