Metallica-Frontman überrascht Freundin mit kreativem Heiratsantrag

Metallica-Sänger James Hetfield wagt den nächsten Schritt: Nach der Trennung von seiner langjährigen Ehefrau hat sich der Rock-Star nun im gemeinsamen Urlaub mit seiner Partnerin Adriana verlobt.

James Hetfield probiert es nach dem Ende seiner langen Ehe noch einmal mit der Liebe. Der Metallica-Frontmann ist frisch mit seiner neuen Partnerin Adriana Gillett verlobt. Die 46-jährige Designerin wird nun die Ehefrau an der Seite des Musikers, nachdem sich die beiden erstmals im März 2024 gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigten. Für Hetfield ist es ein Neuanfang, nachdem er im Sommer 2025 die Scheidung von seiner damaligen Frau Francesca eingereicht hatte. Mit seiner Ex-Frau war der Sänger 25 Jahre verheiratet und hat drei gemeinsame Kinder.

Antrag beim Tauchausflug

Die Verlobung fand im Rahmen einer besonderen Geburtstagsüberraschung während eines Urlaubs statt. Während James Hetfield und Adriana Gillett gemeinsam mit Walhaien schwimmen waren, zückte der Musiker plötzlich einen Ring. Auf dem Instagram-Account von Metallica wurde dieser Moment mit einem Foto festgehalten. Das Bild zeigt das Paar unter Wasser in Neoprenanzügen und mit Tauchermasken. Hetfield hält darauf einen Zettel mit der Aufschrift „Will you marry me?“ in die Kamera, während Gillett stolz den Verlobungsring präsentiert.

Romantik unter dem Meer

Die künftige Braut zeigte sich von der Aktion sichtlich gerührt und teilte die Aufnahmen ebenfalls auf ihrem eigenen Profil. Sie bezeichnete den Moment als die beste Geburtstagsüberraschung und den wohl romantischsten Antrag, den sich die Fische hätten vorstellen können. In ihrem Beitrag postete die Designerin zudem ein Bild eines Walhais und bedankte sich bei Gott für die gemeinsame Zusammenführung des Paares. Damit ist der Weg für die zweite Ehe des weltbekannten Rockers nun offiziell geebnet.