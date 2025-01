Niederösterreich hat landesweit die wenigsten SUV-Neuwagen

Niederösterreich hat den niedrigsten SUV-Anteil bei Neuwagen in ganz Österreich, wie der VCÖ vermeldete.

Im Bundesländer-Vergleich hat Niederösterreich den niedrigsten SUV-Anteil bei Neuwagen, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt. Aber auch in Niederösterreich hat sich in den vergangenen zehn Jahren der SUV-Anteil verdoppelt, auf 42 Prozent im Vorjahr. SUV haben einen höheren Energieverbrauch als vergleichbare herkömmliche Modelle. Die Mobilitätsorganisation VCÖ fordert verbesserte Vorgaben an die Hersteller, damit mehr sparsame Modelle auf den Markt kommen.

Im Vorjahr wurden in Niederösterreich doppelt so viele SUV wie Kleinwagen neuzugelassen, noch im Jahr 2010 war das Verhältnis genau umgekehrt: Es kamen doppelt so viele neue Kleinwagen wie SUV auf die Straße, macht der VCÖ aufmerksam. 19.855 der 47.107 im Vorjahr in Niederösterreich zugelassenen Neuwagen waren laut Statistik Austria SUV oder Geländewagen. Mit 42 Prozent war der SUV-Anteil an den Neuwagen in Niederöterreich rund doppelt so hoch wie im Jahr 2015, informiert der VCÖ. Unter den SUV sind auch kleinere Modelle, so genannte Kompakt-SUV, aber gegenüber vergleichbaren herkömmlichen Modellen ist auch deren Verbrauch höher.

Klosterneuburg: 51,1 Prozent (274)

Bezirk Waidhofen an der Thaya: 49,7 Prozent (318)

Bezirk Bruck an der Leitha: 46,4 Prozent (939)

Bezirk Baden: 46,1 Prozent (1.506)

Bezirk Korneuburg: 45,9 Prozent (1047)

Bezirk Gänserndorf: 45,4 Prozent (1.112)

Bezirk Tulln: 45 Prozent (1.123)

Bezirk Horn: 44,9 Prozent (458)

Krems: 44,8 Prozent (622)

Bezirk Krems Land: 43,7 Prozent (457)

Bezirk St. Pölten Land: 43,2 Prozent (1.270)

Wr. Neustadt: 43,1 Prozent (800)

Bezirk Wr. Neustadt Land: 42,6 Prozent (642)

Bezirk Hollabrunn: 42,2 Prozent (438)

Bezirk Amstetten: 42,1 Prozent (1.308)

Bezirk Mistelbach: 42,1 Prozent (706)

St. Pölten: 42 Prozent (1.000)

Bezirk Gmünd: 42 Prozent (287)

Bezirk Lilienfeld: 40,8 Prozent (167)

Bezirk Melk: 40,7 Prozent (702)

Bezirk Scheibbs: 39,6 Prozent (360)

Bezirk Neunkirchen: 38,6 Prozent (624)

Bezirk Zwettl: 38,6 Prozent (417)

Schwechat: 36,5 Prozent (383)

Bezirk Mödling: 36,4 Prozent (2.653)

Waidhofen an der Ybbs: 34,8 Prozent (242)

Drei von vier der in Niederösterreich neuzugelassenen SUV fahren zur Gänze oder als Hybrid-Pkw teilweise mit Benzin oder Diesel. Bei den Plug-In-Hybriden ist der SUV-Anteil mit 74 Prozent am höchsten, informiert der VCÖ. Ein Bericht des Europäischen Rechnungshofs zeigt, dass der reale Verbrauch von Plug-In-Hybriden im Schnitt mehr als dreimal so hoch ist wie die Herstellerangaben versprechen.

Auch bei E-Pkw ist der SUV-Anteil hoch: 65 Prozent der neuzugelassenen E-Pkw waren laut Statistik Austria SUV. "Mit Größe und Gewicht nimmt auch bei Elektroautos der Verbrauch zu. Die Fehler, die bei Diesel-Pkw gemacht wurden - größer, schwerer, übermotorisierter - sollten im Interesse der Bevölkerung und der Umwelt bei Elektro-Autos nicht wiederholt werden", betont VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky. Laut Umweltbundesamt verursacht ein E-Pkw mit einem Gewicht von rund 2.100 Kilogramm im Schnitt in der Gesamtbilanz fast doppelt so viel CO2 pro Fahrzeugkilometer wie ein kleinerer E-Pkw mit einem Gewicht von rund 1.300 Kilogramm. Der Stromverbrauch beim Fahren ist durchschnittlich um rund zwei Drittel höher.