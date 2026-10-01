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Er will die Reserven

Trump droht Deutschland mit Diesel-Verbot

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Ein Mann im Anzug sitzt am Schreibtisch und gestikuliert, mehrere Männer stehen im Hintergrund.
© EPA
Die USA wollen die Freigabe der Dieselreserven erzwingen.
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US-Präsident Donald Trump will Deutschland und Frankreich dazu zwingen, ihre Reserven an Diesel freizugeben. So soll der Preis am Weltmarkt gedrückt werden.

Was passiert, wenn nicht gespurt wird, hat Trump bereits angekündigt. In diesem Fall soll es zu einem Verbot von US-Dieselverkäufen an Deutschland und Frankreich kommen, berichtet Reuters.

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Ein Drittel der EU-Reserven betroffen

Den Europäern wird vorgehalten, zugesagte Ölreserven nicht freigegeben zu haben. Dabei habe man sich eigentlich Anfang des Jahres darauf geeinigt, um Lieferengpässe durch den Irankrieg abzufedern.

Die Dieselnotreserven der beiden Länder machen aber laut "Reuters" knapp ein Drittel der strategischen Reserven der EU aus. Die EU-Gesetze verpflichten die Mitgliedstaaten dazu, eine bestimmte Menge für den Notfall zu bunkern. Eine Stellungnahme von Deutschland und Frankreich liegt bislang nicht vor.

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