Trotz Verbot: Verkehrsminister rast über Autobahn

Der türkische Verkehrsminister ist auf einer einheimischen Autobahn unterwegs. Stolz präsentiert er den guten Zustand der Straße mit einem Video in den sozialen Medien.

Was für österreichische Verhältnisse ziemlich unkonventionell scheint, bleibt außerdem aus einem weiteren Aspekt nicht unproblematisch: Denn die Straße, auf der er fährt, hat eine Geschwindigkeitsgrenze! Dass er dabei den guten Zustand der Infrastruktur beweisen will, wird nebensächlich.

Fährt zu schnell

Die überschreitet der Minister mit den 225 km/h, die auf dem Tacho ersichtlich sind. Erlaubt sind aber auf türkischen Autobahnen nur 140 km/h.

Blitzer & abgestraft

Abgestraft wird er auch: Er wurde dabei geblitzt und muss nun rund 200 Euro blechen. Auch die Strafe postet er auf Social Media. Dabei betonte er: Er werde in Zukunft vorsichtiger sein.