Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Trotz Verbot: Verkehrsminister rast über Autobahn
© X: @a_uraloglu

Mit 225 km/h

Trotz Verbot: Verkehrsminister rast über Autobahn

26.08.25, 14:12
Teilen

Der türkische Verkehrsminister ist auf einer einheimischen Autobahn unterwegs. Stolz präsentiert er den guten Zustand der Straße mit einem Video in den sozialen Medien. 

Was für österreichische Verhältnisse ziemlich unkonventionell scheint, bleibt außerdem aus einem weiteren Aspekt nicht unproblematisch: Denn die Straße, auf der er fährt, hat eine Geschwindigkeitsgrenze! Dass er dabei den guten Zustand der Infrastruktur beweisen will, wird nebensächlich.

Fährt zu schnell

Die überschreitet der Minister mit den 225 km/h, die auf dem Tacho ersichtlich sind. Erlaubt sind aber auf türkischen Autobahnen nur 140 km/h.

Blitzer & abgestraft

Abgestraft wird er auch: Er wurde dabei geblitzt und muss nun rund 200 Euro blechen. Auch die Strafe postet er auf Social Media. Dabei betonte er: Er werde in Zukunft vorsichtiger sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden