Söder an Habeck: "Geh mit Gott – Hauptsache, weit weg"

Abrechnung

26.08.25, 11:53
Der CSU-Chef rechnet mit Ex-Minister Habeck ab. 

Der frühere deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen verlässt den Deutschen Bundestag. "Ich habe an diesem Montag dem Bundestagspräsidium mitgeteilt, dass ich zum 1. September mein Bundestagsmandat zurückgeben werde", sagte Habeck.

„Ich werde an verschiedenen ausländischen Forschungs- und Bildungseinrichtungen forschen, lehren und lernen", sagte Habeck. Er nannte das Dänische Institut für Internationale Studien in Kopenhagen und die Universität Berkeley in Kalifornien. Hinzu kämen noch weitere Stationen.

Robert Habeck
Durchaus froh über den Abgang ist CSU-Chef Markus Söder, der ein sehr angespanntes Verhältnis zu Habeck hat. „Geh mit Gott – Hauptsache, weit weg“, so Söder zur BILD. Der Ex-Wirtschaftsminister sei in der Politik „ja sehr erfolglos“ gewesen.

Der Bayerische Ministerpräsident nahm auch zur Wurst-Attacke Habecks Stellung. Dieser hatte zuvor über Söders „fetischhaftes Wurstgefresse“ gelästert. „Ich werde weiterhin mit Freude bayerische Weiß- und fränkische Bratwürste essen“, stellt Söder klar.

