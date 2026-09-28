"Country to Country" kehrt im März 2027 nach Berlin zurück

Das Festival "Country to Country" bringt die größten Stars der Szene nach Berlin. Auf acht Bühnen erwartet die Besucher mehr als zwölf Stunden Live-Musik sowie ein umfangreiches Rahmenprogramm.

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Im März 2027 kehrt das Event Country to Country (C2C) nach Berlin zurück. Mehr als zwölf Stunden Live-Musik verteilt auf acht Bühnen, Aussteller, Händler sowie ein Food-&-Beverage-Angebot stehen auf dem Programm.

Bekannte Headliner und neue Talente

Als Headliner treten Ashley McBryde und Jelly Roll auf, die beide mit CMA-, ACM- und Grammy-Awards ausgezeichnet wurden. Zudem gehören Cooper Alan, Dasha, Carter Faith, Emily Ann Roberts, Blake Whiten, Drew Baldridge, Mack Geiger und Kashus Culpepper zum Programm.

Die von der CMA präsentierte CMA Spotlight Stage zeigt mit Late Night Thoughts, Greylan James, Owen Riegling, Laci Kaye Booth, Belles, Colin Lynch, Bec O'Malley und Chandler Walters die nächste Generation. Die auftretenden Künstlerinnen und Künstler stammen aus den USA, Großbritannien, Kanada und Australien.

Jelly Roll © Zeidler

Traditioneller Auftakt in der Passionskirche

Das Kick-off-Event wird vom bekannten The Bluebird Cafe aus Nashville kuratiert und bringt Songwriter in besonderer Atmosphäre nach Berlin. Die Veranstaltung ist regelmäßig bereits vor der Ankündigung des Line-ups ausverkauft. Seit 2013 bietet das Festival eine Bühne für Country-Künstler außerhalb Nordamerikas und erhielt dafür den ACM International Award.

Der Vorverkauf für das Festival beginnt am Dienstag um 10:00 Uhr über den offiziellen C2C-Presale auf AXS. Der Auftakt erfolgt am Freitag, 5. März 2027, mit dem Kick-off-Event "THE BLUEBIRD CAFE" in der Passionskirche Berlin.