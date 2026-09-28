ORF-Programm: Das gibt's für uns Frauen

Der ORF stellte seine Pläne für das neue Fernsehjahr vor und verspricht spannende Formate mit starken Frauen wie Ursula Strauss und Martina Ebm. Was wir unbedingt sehen wollen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Unter erschwerten Bedingungen - der Sender muss mehr als 90 Millionen Euro einsparen - hat der ORF sein neues Programm für Ende 2026 und 2027 zusammengestellt. Ein Schwerpunkt für die neue TV-Saison ist der Bereich Fiction aus Österreich. Mit der Krimireihe "Tiroler Blut" und der Miniserie "Gnadenlos - Gegen das Gesetz" kommen neue, spannende Formate auf uns zu, die mit starken Frauen in den Hauptrollen punkten.

Wiedersehen mit "Biestern", "Tatort" wird jünger

Aber auch bewährte Serien kehren zurück. So steht 2027 eine neue Staffel von Uli Brées Erfolgsserie "Biester" an und der Wien-"Tatort" kommt mit zwei neuen Fällen und einem neuen Ermittler-Team auf den Bildschirm: Miriam Fussenegger und Laurence Rupp lösen die scheidenden "Tatort"-Stars Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer ab und bringen frischen Wind in das Kultformat.

Programm für Frauen: Unserer ORF-Highlights

Ursula Strauss in "Tiroler Blut". © ORF/Rundfilm/Nikolett Kustos

Neue Krimireihe "Tiroler Blut": Schon im Oktober ermittelt Ursula Strauss erstmals in "Tiroler Blut". Vorerst gibt es zwei packende Filme der neuen ORF-Reihe. Außerdem wird die Schauspielerin im kommenden Jahr mit der neunten Staffel von "Schnell ermittelt" an den Start gehen und in den Polizeidienst zurückkehren.

Stefanie Reinsperger spielt am Burgtheater "ELISABETH!". © Burgtheater/Tommy Hetzel

"ELISABETH! kommt von der Bühne ins Theater: Im Wiener Burgtheater sorgt Stefanie Reinsperger konstant für einen ausverkauften Saal. Jetzt wird der Monolog aus der Feder von Mareike Fallwickl, der einen feministischen Blick auf den Superstar der Habsburger wirft, aufgezeichnet. "ELISABETH!" soll noch Ende des Jahres ausgestrahlt werden. Dazu gibt es einführende Worte von Michael Niavarani.

Dreharbeiten zu Miriam Fusseneggers und Laurence Rupps erstem Austro-"Tatort". © ORF/Hubert Mican

Schichtwechsel am "Tatort": 2027 bringt ein neues Ermittler-Duo an den "Tatort": Nach dem Abschied von Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer übernehmen Miriam Fussenegger und Laurence Rupp als Geschwisterpaar. Ihr Debüt wird im ersten Halbjahr ausgestrahlt.

Im Mittelpunkt der in Salzburg und Wien gedrehten ORF/ARD Degeto-Thriller-Miniserie "Gnadenlos – Gegen das Gesetz" steht Martina Ebm als Polizistin, die unter dem Verdacht, ihre Mutter ermordet zu haben, acht Jahre schuldlos im Gefängnis saß. © ORF/ARD/NDF/Praterfilm/[M] J. Landsiedl [F]

"Gnadenlos" - Martina Ebm sorgt für Spannung: Am 30. November geht die Miniserie "Gnadenlos – Gegen das Gesetz" los: Martina Ebm steht als Polizistin unter Mordverdacht. Mit dabei: Laurence Rupp und Tobias Moretti. Auch die zweite Staffel der witzigen Serie "Alles finster" ist ab November im Programm – mit Ebm, Fussenegger und Dalik.

Die "Biester" stoßen auf Manuel Rubey. © ORF/MR Film/Fabio Eppensteiner

Neues von den "Biestern": Wir haben lange genug darauf gewartet, dass die Erfolgsserie von Uli Brée in die nächste Runde geht. 2027 ist es so weit. Für Fanni Schneider, Anja Pichler, Theresa Riess und Mara Romei bietet sich wieder die Chance auf das große Geld. Diesmal müssen sie dabei an Neuzugang Manuel Rubey vorbei.

Nina Horowitz. © ORF/Hans Leitner

Herzerwärmendes Special: Die Kultsendung "Liebesg‘schichten und Heiratssachen" gehört zu den Fixstartern im ORF-Programm und ist im Sommer 2027 zurück. Wer nicht so lange warten will, kann sich auf Weihnachten freuen: Mit einem Weihnachtsspecial am 21. Dezember bringt Nina Horowitz romantische Gefühle in die besinnlichste Zeit des Jahres.

Der ORF bringt 2027 "Herzklang - Gegenwind" mit Melissa Naschenweng und Ferdinand Seebacher. © ORF/Graf Film/Toni Muhr

ORF-Romanze mit Naschenweng: Publikumsliebling Melissa Naschenweng spielte in "Herzklang" ihre erste Film-Hauptrolle und ist auf den Geschmack gekommen. Nächstes Jahr kommt es zur Fortsetzung. Für sie gibt es im "Gegenwind" an vielen Fronten.