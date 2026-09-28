Andrea Bocelli kündigt "Romanza" World Tour 2027 an

Star-Tenor Andrea Bocelli kehrt im Rahmen seiner "Romanza World Tour" auf die europäischen Bühnen zurück. Der Maestro feiert damit das 30-jährige Jubiläum seines legendären Erfolgsalbums.

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Mit rund 90 Millionen verkauften Tonträgern und mehr als 20 Milliarden Streams gehört Maestro Andrea Bocelli zu den erfolgreichsten Künstlern der Gegenwart. Seine musikalische Laufbahn begann 1993 mit dem Sieg beim Sanremo-Festival. Später feierte er Erfolge mit dem Titel "Miserere" an der Seite von Zucchero sowie mit bedeutenden Opernproduktionen wie "Manon Lescaut", "Turandot" und "Otello". Mit dem Album "Sì" erreichte er gleichzeitig Platz 1 der Albumcharts in Großbritannien und den USA. Im Laufe seiner Karriere wurde er unter anderem mit einem Golden Globe, sieben Classical BRIT Awards, sieben World Music Awards und 2010 mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame ausgezeichnet. Zu seinen jüngsten Auftritten gehören Shows bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele sowie bei der FIFA WM 2026.

Besondere Verbindung zu Deutschland

Im Zentrum der Tournee steht das Album "Romanza", das vor 30 Jahren seinen internationalen Durchbruch markierte. Eine besondere Rolle spielte dabei ein Auftritt im Jahr 1996 beim Abschiedsboxkampf von Henry Maske. Das Duett "Time to Say Goodbye" mit Sarah Brightman, eine englisch-deutsche Version des Stücks "Con te partirò", wurde zu Bocellis meistverkaufter Single. Über diese Begebenheit äußerte sich der Tenor rückblickend: "Danach veränderte sich alles. Henry Maske war für mich ein echter Glücksfall. Hätte er sich damals nicht für dieses Lied entschieden, wäre meine Karriere wahrscheinlich ganz anders verlaufen."

Andrea Bocelli © pps

Kein Tour-Stopp in Österreich

Der Vorverkauf für die Auftritte der "Romanza World Tour – Celebrating 30 Years of Romanza. A Timeless Journey of Music and Emotions" beginnt am Freitag um 10:00 Uhr auf www.eventim.de, in der Schweiz auf www.ticketcorner.ch sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Die europäische Etappe der Konzertreise startet am Dienstag, 11. Mai 2027, um 19:30 Uhr in der Barclays Arena in Hamburg. Im Anschluss folgen Auftritte am Samstag, 15. Mai 2027, um 20:00 Uhr in der Waldbühne Berlin, am Dienstag, 18. Mai 2027, um 19:30 Uhr in der Olympiahalle München, am Donnerstag, 20. Mai 2027, um 19:30 Uhr in der LANXESS Arena in Köln, am Samstag, 22. Mai 2027, um 20:00 Uhr im Hallenstadion Zürich sowie am Sonntag, 23. Mai 2027, um 19:00 Uhr in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart. Bei der Umsetzung arbeitet AEG Presents mit der Leutgeb Entertainment Group – dem langjährigen Live-Partner für Deutschland, Österreich und die Schweiz – sowie der Semmel Concerts Entertainment GmbH zusammen.