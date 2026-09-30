Grazer Herbstmesse startet am 1. Oktober

Von Kulinarik und Gaming über Wohnen und Mode bis zum Vergnügungspark: Die Grazer Herbstmesse lädt von 1. bis 4. Oktober zu vier abwechslungsreichen Messetagen auf das Grazer Messegelände.

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Herbstzeit ist Messezeit - manche Messebesucher lassen sich jedoch von vermeintlich billigen Angeboten zu Vertragsabschlüssen überreden, die sie nachträglich zuhause bereuen. Am Mittwoch - kurz vor Start der Grazer Herbstmesse - hat die Arbeiterkammer (AK) Steiermark zur Vorsicht bei Messekäufen aufgerufen: "Wer auf der Messe einen Vertrag unterzeichnet, kann davon nicht zurücktreten", wurde betont.

Freier Eintritt am Eröffnungstag

Die Grazer Herbstmesse 2026 findet von 1. bis 4. Oktober 2026 auf dem Gelände der Messe Graz und in der Stadthalle statt. Zum 120-jährigen Jubiläum wartet die größte Publikumsmesse im Süden Österreichs mit einigen Neuerungen auf. Unter anderem werden diese Themenwelten abgedeckt: TasteFactory, GameFusion, Winterwelt, WohnWert, Mode & Beauty, der Alpe Adria Cup Florist, Street Food Park und Vergnügungspark. Ein besonderes Zuckerl gibt es gleich zum Auftakt: Am Donnerstag, 1. Oktober ist der Eintritt zur Herbstmesse kostenlos. Am Sonntag ist Familientag.