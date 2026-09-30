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Bis Sonntag

Grazer Herbstmesse startet am 1. Oktober

Grazer Herbstmesse
© Messe Graz
Von Kulinarik und Gaming über Wohnen und Mode bis zum Vergnügungspark: Die Grazer Herbstmesse lädt von 1. bis 4. Oktober zu vier abwechslungsreichen Messetagen auf das Grazer Messegelände.
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Herbstzeit ist Messezeit - manche Messebesucher lassen sich jedoch von vermeintlich billigen Angeboten zu Vertragsabschlüssen überreden, die sie nachträglich zuhause bereuen. Am Mittwoch - kurz vor Start der Grazer Herbstmesse - hat die Arbeiterkammer (AK) Steiermark zur Vorsicht bei Messekäufen aufgerufen: "Wer auf der Messe einen Vertrag unterzeichnet, kann davon nicht zurücktreten", wurde betont.

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Freier Eintritt am Eröffnungstag

Die Grazer Herbstmesse 2026 findet von 1. bis 4. Oktober 2026 auf dem Gelände der Messe Graz und in der Stadthalle statt. Zum 120-jährigen Jubiläum wartet die größte Publikumsmesse im Süden Österreichs mit einigen Neuerungen auf. Unter anderem werden diese Themenwelten abgedeckt: TasteFactory, GameFusion, Winterwelt, WohnWert, Mode & Beauty, der Alpe Adria Cup Florist, Street Food Park und Vergnügungspark. Ein besonderes Zuckerl gibt es gleich zum Auftakt: Am Donnerstag, 1. Oktober ist der Eintritt zur Herbstmesse kostenlos. Am Sonntag ist Familientag.

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