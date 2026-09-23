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4.061 Mitarbeiter

Saubermacher Gruppe macht "sauberen" 25 Mio. Euro Gewinn

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Die Umsatzerlöse sind von 501 auf 508 Mio. Euro angewachsen.
Je mehr Fast-Fashion auf den Markt kommt, desto mehr gibt es aufgrund des oft kurzen Lebenszyklus zu recyclen.
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Die Saubermacher Gruppe aus Feldkirchen bei Graz, einer der größten privaten Müllentsorgerkonzerne Österreichs, hat 2025 mit Zuwächsen abgeschlossen: Der Umsatz ist von knapp 501 auf fast 508 Mio. Euro gestiegen. Das ist im Vergleich zu 2024 ein Plus von rund 1,4 Prozent. Das Periodenergebnis, der Gewinn nach Steuern, stieg von 20,7 auf gut 25 Mio. Euro. Die Anzahl der Mitarbeiter ist ebenfalls gestiegen - von 3.842 auf 4.061, etwa die Hälfte davon arbeitet in Österreich.

"Wesentliche Wachstumsimpulse kamen 2025 insbesondere aus unseren internationalen Märkten. Unsere strategische Wachstumsregion ist Südosteuropa. Positiv entwickelt haben sich unter anderem unsere Aktivitäten in Kroatien, Ungarn und Tschechien", hieß es am Mittwoch auf APA-Nachfrage. In Österreich wirke sich die weiterhin schwache konjunkturelle Entwicklung eher dämpfend auf den Wachstumskurs aus. Etwa die Hälfte des Konzernumsatzes werde in Österreich erwirtschaftet.

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Wachstumspotenzial Textilrecycling

Für 2026 werden weiterhin gute Wachstumschancen insbesondere in Südosteuropa gesehen. Geprüft werde auch der Eintritt in weitere Länder. Wachstumspotenzial wird auch im Bereich Batterien erkannt, da wolle sich Saubermacher weiterentwickeln - ebenso im Bereich Textilrecycling.

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