54-Jährige von eigenem Rottweiler lebensgefährlich verletzt

In Wies im Bezirk Deutschlandsberg erlitt eine 54-jährige Frau lebensgefährliche Verletzungen, nachdem sie am Mittwoch von ihrem eigenen Rottweiler gebissen worden war.

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Steiermark. Am Mittwochvormittag war die Frau aus dem Bezirk Deutschlandsberg gegen Mittag mit ihrem Hund im Ortsteil Gaißeregg unterwegs. Gegen 11.50 Uhr saß die 54-Jährige im Schatten eines Baumes, um eine Pause einzulegen. Während dieser Rast reagierte das Tier plötzlich aggressiv und biss der Frau mehrmals in den rechten Ober- sowie Unterarm.

Erste Hilfe durch aufmerksame Anrainerin

Trotz ihrer schweren Verletzungen schaffte es die 54-Jährige, den Hund einzufangen, ihm einen Maulkorb anzulegen und ihn schließlich an einen Baum zu binden. Eine Anrainerin bemerkte das Geschehen, leistete sofort Erste Hilfe und setzte umgehend die Rettungskette in Gang.

Notfalltransport mit dem Helikopter

Die Verletzte wurde nach der Erstversorgung von der Besatzung des Rettungshubschraubers C12 in das LKH Graz geflogen. Der 50 Kilogramm schwere Rottweiler-Rüde wurde von der Arche Noah abgeholt. Weitere Erhebungen zum genauen Hergang sind weiterhin notwendig.