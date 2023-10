Drag Queen liest in Linz auch für Kinder

Den Faschingsbeginn am 11.11. im OK Linz haben sich manche wohl anders vorgestellt. Drag Queen Cherry T Joystick liest queere LIteratur - und es sind auch Kinder dazu eingeladen. In Wien hat eine ähnliche Aktion zuletzt für hitzige Debatten, Demos und Gegen-Demos gesorgt.

Der Fasching beginnt im OK Linz mit einem ganz besonderen Event: Drag Queen Cherry T Joystick lädt zur Lesung - queere Literatur ist am 11.11. um 14 Uhr am OK Platz in Linz angesagt. Die schrill-fröhliche Drag Queen öffnet ihre private Bibliothek und zeigt die gesamte Bandbreite der queeren Welt, inklusive vieler überraschender Einblicke. Dass dabei ausdrücklich auch Kinder willkommen sind, könnte noch für heftige Debatten sorgen. Denn zuletzt hat eine ähnliche Aktion in Wien für schrille politische Debatten gesorgt, heftige Proteste gegen die Lesung wurden von der rechtsextremen Identitären und der FPÖ unterstützt, eine ebenso aufgeregte Gegendemo musste von der Polizei vom Aufmarsch der Rechten getrennt werden. Ob so ein Faschingsbeginn wirklich heiter ist?