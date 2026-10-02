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Strom fließt

ÖBB geben Lebensgefahr-Warnung heraus

Gerhard Kopcsa
von
Viele Bahngleise mit Weichen an einem Bahnhof, im Hintergrund stehen Züge.
© APA/HERBERT PFARRHOFER
Weil neue Bahnstromanlagen in Betrieb gehen, stehen Teile der steirischen Westbahnstrecke ab Freitag unter Hochspannung.
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Steiermark. Die Elektrifizierung und Modernisierung der steirischen Westbahnstrecke schreitet voran. Ab Freitag gehen alle Bahnstromanlagen auf der Strecke zwischen Lieboch und Köflach in Betrieb und stehen an diesem Tag daher unter Hochspannung, wie "ORF Steiermark" berichtet.

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Die betreffenden Bahnstromanlagen befinden sich in folgenden Gemeindegebieten:

  • Lieboch
  • Söding-St. Johann
  • Krottendorf-Gaisfeld
  • Voitsberg
  • Bärnbach
  • Rosental-Kainach
  • Köflach

Warnung: Absolute Lebensgefahr durch Hochspannung

Die ÖBB sprechen eine strikte Warnung aus: Das unbefugte Betreten der Bahnanlagen ist strengstens verboten. Nicht nur das direkte Berühren von Oberleitungen oder herabhängenden Seilen und Drähten ist tödlich. Bereits die bloße Annäherung mit Gegenständen oder Körperteilen kann fatale Folgen haben. Die Bevölkerung muss unbedingt Abstand halten.

Fahrplan und Sperren

Aufgrund der Modernisierung ist die Strecke Lieboch-Köflach bereits seit Mitte Juli gesperrt. Der aktuelle Schienenersatzverkehr mit Bussen endet am 11. Oktober – ab da verkehren die Züge wieder im regulären Betrieb.

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