Festnahme
Parkplatz-Streit: Bulgare zückte Baseballschläger
Heftiger Zoff in Wien-Leopoldstadt! In der Pazmanitengasse geriet ein 56-jähriger Bulgare mit vier Ukrainern im Alter von 25 bis 26 Jahren aneinander. Was zunächst mit Worten begann, soll plötzlich eskaliert sein: Der Bulgare, der behauptet, dass die Opfer seinen Parkplatz weggeschnappt hatten, holte plötzlich im Zuge des Streits einen Baseballschläger aus seinem Pkw und soll damit die vier Männer mit dem Umbringen bedroht haben.
Polizei nimmt Mann fest
Die alarmierten Polizisten der Polizeiinspektion Praterstern griffen ein und nahmen den 56-Jährigen vorläufig fest. Der Baseballschläger wurde sichergestellt.
Wieder auf freiem Fuß
Nach der Vernehmung kam der Bulgare wieder frei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt. Der Parkplatz-Streit hat für den 56-Jährigen damit ein juristisches Nachspiel.
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