Bewaffneter Überfall: Nackter Autofahrer blieb auf Straße zurück

Der Autofahrer flüchtete ohne sein Fahrzeug zu einer Tankstelle.

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Unfassbarer Überfall in Wien-Favoriten! Zwei Männer sollen in der Nacht einen 22-Jährigen in einem geliehenen Auto mit Faustfeuerwaffen bedroht haben. Die Täter sollen ihr Opfer gezwungen haben, sich komplett auszuziehen. Danach brausten sie mit dem geklauten Wagen davon – inklusive Kleidung und persönlicher Sachen des jungen Mannes.

Räuber nehmen alles mit

Geldbörse, Schlüssel und Handy des Opfers waren ebenfalls weg. Der 22-Jährige musste anschließend unbekleidet zu einer Tankstelle laufen und von dort die Polizei verständigen. Die sofort gestartete Fahndung brachte zumindest einen schnellen Erfolg: In der Buchengasse wurde der gestohlene Pkw entdeckt. Auch die Kleidung des Opfers lag im Wagen. Von den beiden Verdächtigen fehlte allerdings jede Spur.

Polizei jagt die Täter

Die Männer sollen etwa 20 bis 30 Jahre alt und rund 180 Zentimeter groß sein. Einer soll blonde Haare und einen blonden Bart haben, der andere dunkle Haare und einen dunklen Bart. Beide sollen Jeans getragen haben. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 01-31310-57800 – diese können auch anonym abgegeben werden.