Großfahndung nach Einbruch in Waffengeschäft

Großfahndung an der Grenze: Nachdem die Täter einen Unfall gebaut hatten, flüchteten sie zu Fuß weiter.

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Spektakulärer Einbruch in Innsbruck! Unbekannte drangen in der Nacht in ein Waffengeschäft ein und schlugen offenbar Vitrinen ein. Ob dabei tatsächlich Waffen erbeutet wurden, war zunächst nicht klar. Danach ging es für die Täter in einem Auto über den Zirler Berg Richtung Bayern. Doch dort kam der Fluchtwagen von der Straße ab – die Verdächtigen setzten ihre Flucht zu Fuß fort.

Großfahndung an der Grenze

Die Polizei reagierte mit einem Großeinsatz: Im Raum Mittenwald waren zahlreiche Streifen und ein Hubschrauber unterwegs. Auch die Cobra stand am Grenzübergang Scharnitz–Mittenwald bereit. Besonders brisant: Die bayerische Polizei kann derzeit nicht ausschließen, dass die Flüchtigen bewaffnet sind. Deshalb gilt Alarmstufe für die Bevölkerung: Keine Anhalter mitnehmen und verdächtige Personen keinesfalls selbst ansprechen.

Spur verliert sich nach Unfall

Bereits um 5.40 Uhr hatte sich eine Zeugin bei der Tiroler Polizei gemeldet. Kurz darauf wurde die Fahndung gestartet. Am Zirler Berg entdeckte eine Streife den verdächtigen Wagen und nahm die Verfolgung auf. Nach dem Unfall in Bayern verschwanden die Täter zu Fuß. Die Suche nach ihnen läuft weiter.