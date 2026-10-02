Lily auf der Flucht
Katze dreht im Auto durch: Besitzer baut Unfall
Unglaublicher Zwischenfall auf der A12: Ein 57-jähriger Deutscher war in der Nacht auf Freitag mit seiner bengalischen Katze Lily von Italien Richtung Augsburg unterwegs. Kurz vor Radfeld wurde es plötzlich wild: Das Tier biss und kratzte seinen Besitzer. Gegen 0.45 Uhr verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Fahrbahn ab. Das Auto blieb schwer beschädigt in einer Böschung liegen.
Drohne jagt flüchtige Katze
Doch damit war das Chaos erst richtig perfekt! Kaum war der Lenker ausgestiegen, machte sich Lily aus dem Staub. Der Mann wurde vom Rettungsdienst versorgt und suchte anschließend selbst im Gestrüpp nach seinem Vierbeiner. Auch die Polizei legte los: Eine Feuerwehr-Drohne wurde angefordert. Über den angrenzenden Feldern begann die Suche. Kurz darauf wurde tatsächlich eine dunkle Katze entdeckt – doch die Freude war zu früh. Es war nicht Lily. Nach mehr als einer Stunde wurde die Suche erfolglos abgebrochen.
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Wo steckt die Ausreißerin?
Der Wagen musste abgeschleppt werden, die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Von Lily fehlt weiterhin jede Spur. Jetzt hoffen der Besitzer und die Einsatzkräfte auf die Anrainer. Vielleicht entdeckt jemand die bengalische Katze im Laufe des Tages und meldet ihren Aufenthaltsort. Bis dahin bleibt die Ausreißerin verschwunden.
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