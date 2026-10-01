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Gestürzt

14 Helfer mussten Schwammerlsucher retten

Phillip Platzer
von
Ein geflochtener Korb mit gesammelten Pilzen steht auf moosbedecktem Stein im Wald.
© Getty Images/Westend61
Ein 59-Jähriger hat sich beim Schwammerlsuchen im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag verletzt. Nach einem Sturz auf einer Forststraße musste der Mann von der Bergrettung versorgt und geborgen werden.
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Am Donnerstag kam ein 59-jähriger Mann aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag beim Schwammerlsuchen zu Sturz. Der Vorfall ereignete sich gegen 16:30 Uhr, als er auf einer Forststraße unterwegs war. Der Schwammerlsucher stürzte ohne Fremdeinwirkung und zog sich dabei eine Beinverletzung unbestimmten Grades zu.

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Einsatz der steirischen Bergrettung

Um den verletzten Mann an der Unfallstelle erst zu versorgen und anschließend zu retten, standen insgesamt 14 Kräfte der Bergrettungsortsstellen Kapfenberg und Bruck an der Mur im Einsatz.

Transport in das Krankenhaus

Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte übernahm das Rote Kreuz den weiteren Transport. Der 59-Jährige wurde schließlich in das LKH Hochsteiermark am Standort Leoben gebracht.

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