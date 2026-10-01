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Rekordsumme

Trikot von Michael Jordan versteigert

Jemand hält ein signiertes Michael-Jordan-Trikot mit der Nummer 23 auf einem Kleiderbügel.
© Getty Images for Sotheby's
Das Trikot der Basketball-Legende ging für eine Mega-Summe über den Tisch.
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Das Shirt aus dem dritten Spiel der NBA-Finalserie 1998 mit der legendären Rückennummer 23 brachte 12,26 Millionen Dollar (etwa 10,8 Mio. Euro) ein, wie die APA berichtet. Dem Sender ESPN zufolge wurde nie zuvor für ein Trikot aus der besten Liga der Welt mehr Geld ausgegeben.

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Auch Schuhe, Korb, sogar Arbeitsvertrag

Jordan spielte damals seine letzte Saison mit den Chicago Bulls. Zwischen 1991 und 1998 wurden die Bulls um Jordan sechs Mal NBA-Meister. Im dritten Finalspiel 1998 erzielte Jordan 24 Punkte beim 96:54 gegen die Utah Jazz. In der Vergangenheit sind immer wieder Jordan-Objekte für viel Geld verkauft worden. Darunter auch Sportschuhe, ein Basketballkorb und ein Arbeitsvertrag von Jordan.

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