Heimdebüt in der Königsklasse: Austria-Frauen gieren gegen Inter nach Punkten

Die Austria-Frauen wollen bei ihrer Champions-League-Heimpremiere gegen Inter Mailand anschreiben. Vor einer Rekordkulisse am Verteilerkreis baut das Team voll auf seine Körperlichkeit.

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Nach dem couragierten Auftritt und der knappen 0:1-Niederlage bei Chelsea in der Vorwoche brannten die ÖFB-Double-Siegerinnen auf ihren ersten Punktgewinn in der Königsklasse. Die Wiener Austria empfängt am Donnerstag (18:45 Uhr/live ORF Sport +) Italiens Vizemeister Inter Mailand zum mit Spannung erwarteten Heimdebüt. Die Gäste aus der Lombardei starteten mit einem 1:0-Erfolg gegen Häcken und schalteten in der Qualifikation immerhin das deutsche Topteam VfL Wolfsburg aus.

Austria-Trainer Stefan Kenesei blickt voller Selbstvertrauen auf die Aufgabe an der Heimstätte der Violetten am Verteilerkreis. Der London-Auftritt hat bewiesen, dass die violette Intensität gegen den Ball auch auf absolutem Top-Niveau funktioniert, wenn die Mannschaft geschlossen als Team agiert. Führungsspielerin Verena Hanshaw kennt den italienischen Fußball aus ihrer Zeit bei der AS Roma bestens und setzt voll auf die physischen Stärken der Wienerinnen: Technisch zeigt sich Inter extrem stark, doch mit kompromissloser Körperlichkeit wollen die Austria-Frauen dem Favoriten den Schneid abkaufen.

Austria-Frauen brennen auf Rekordkulisse am Verteilerkreis

Ein entscheidender Faktor soll die Kulisse im Franz-Horr-Stadion werden. Bereits am Mittwochnachmittag waren über 3.000 Eintrittskarten für den Schlager verkauft, womit die bisherige Bestmarke von 3.004 Fans aus dem Duell gegen den FC Paris geknackt wird. Die Austria-Frauen hoffen am Spieltag sogar auf bis zu 4.000 Zuschauer am Verteilerkreis, die das Team nach vorne peitschen.

Obwohl der Kader-Marktwert der Mailänderinnen mit 3,14 Millionen Euro deutlich über jenem der Wienerinnen (845.000 Euro) liegt, rechnen sich die Gastgeberinnen reale Chancen aus. Der Ärger über die knappe Niederlage bei Chelsea hat im Team extrem viel Selbstvertrauen freigesetzt. Mit demselben Mut, derselben Leidenschaft und der Unterstützung der violetten Fans auf den Rängen soll das historische CL-Heimdebüt nun auch mit den ersten Punkten belohnt werden.