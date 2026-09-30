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Wüsten-Schlappe

Mateschitz und Swarovski auf letztem Platz

Zwei Menschen posieren lachend vor einem Rallye-Auto auf einem Rennveranstaltungsgelände.
© Victoria Swarovski
Das Milliardärs-Paar erlitt in Marokko einen sportlichen Dämpfer.
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Für Red Bull-Erbe Mark Mateschitz und Victoria Swarovski läuft der Auftakt in der Rallye du Maroc nicht nach Wunsch. Während der Salzburg Matthias Walkner aufzeigen kann, muss das Paar einen starken Dämpfer hinnehmen.

Walkner mit souveränem Tagessieg

Gemeinsam mit seinem neuen spanischen Beifahrer Oriol Mena dominierte der 40-jährige Kuchler die T4-SSV-Klasse (Side-by-Side-Vehicles). Auf der 636 Kilometer langen Strecke von Agadir nach Zagora fuhr das Duo im Can-Am Maverick einen Vorsprung von über sieben Minuten auf die zweitplatzierten Argentinier Jeremías González Ferioli und Gonzalo Rinaldi heraus.

Mateschitz auf letztem Platz

Mateschitz landete in der Auto-Topklasse auf dem 54. und damit auf dem allerletzten Platz. Swarovski belegte in ihrem Fahrzeug den 39. Platz. Das prominente Paar tritt bei dem Wüstenrennen – wie schon zuvor bei der Rallye Dakar – unter den Pseudonymen "Mark Mustermann" (Startnummer 234 im Ford Raptor) und "Vic Flip" (Startnummer 256 im Toyota Hilux).

Die Rallye du Maroc dauert noch bis zum Samstag an. Vier weitere Etappen liegen somit vor den Teilnehmern, die nächste startete bereits heute früh.

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