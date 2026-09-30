Kreuzbandriss: ÖSV-Youngster schwer verletzt

Die Jugend-Doppelolympiasiegerin zog sich die schweren Blessuren bei einem unspektakulären Sturz im Riesentorlauf-Training in Chile zu

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Bittere Nachricht für den Österreichischen Skiverband: Nachwuchshoffnung Maja Waroschitz hat sich im Training schwer am Knie verletzt und wird die kommende Weltcup-Saison voraussichtlich verpassen.

Die 20-jährige Tirolerin stürzte beim Riesentorlauf-Training im chilenischen El Colorado. Nach ihrer Rückkehr nach Österreich folgte die genaue Diagnose: Waroschitz zog sich einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie eine Verletzung des Innenmeniskus zu. In der Klinik Hochrum wurde die ÖSV-Athletin bereits operiert.

Saison-Aus

Damit ist die Saison für Waroschitz aller Voraussicht nach beendet, noch bevor sie überhaupt begonnen hat. Besonders bitter ist die Verletzung, weil die Tirolerin zuletzt als eines der Talente für die Zukunft im österreichischen Riesentorlauf galt.

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Erst im vergangenen Jahr hatte Waroschitz einen großen Schritt gemacht. Beim Weltcup-Auftakt in Sölden feierte sie auf dem Rettenbachferner ihr Debüt im Riesentorlauf. Nun wird sie ausgerechnet beim Heimauftakt in diesem Jahr verletzungsbedingt fehlen.

Für den ÖSV ist die schwere Verletzung der nächste Rückschlag in der Vorbereitung auf die neue Saison. Waroschitz steht nun vor einer langen Rehabilitationsphase, ehe sie wieder auf die Ski zurückkehren kann.