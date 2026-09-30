oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Trainings-Sturz

Kreuzbandriss: ÖSV-Youngster schwer verletzt

Eine Skirennläuferin fährt im Riesenslalom beim Weltcup in Sölden an einem Tor vorbei.
© GEPA pictures/ Wolfgang Grebien
Die Jugend-Doppelolympiasiegerin zog sich die schweren Blessuren bei einem unspektakulären Sturz im Riesentorlauf-Training in Chile zu
OE24 auf Google bevorzugen

Bittere Nachricht für den Österreichischen Skiverband: Nachwuchshoffnung Maja Waroschitz hat sich im Training schwer am Knie verletzt und wird die kommende Weltcup-Saison voraussichtlich verpassen.

Auch interessant

Hirscher-Comeback: Wildcard dürfte bald fix sein

ÖSV-Präsidentin fordert Ski-Halle in Österreich

Gespräche laufen: Sölden plant Weltcup-Revolution

Die 20-jährige Tirolerin stürzte beim Riesentorlauf-Training im chilenischen El Colorado. Nach ihrer Rückkehr nach Österreich folgte die genaue Diagnose: Waroschitz zog sich einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie eine Verletzung des Innenmeniskus zu. In der Klinik Hochrum wurde die ÖSV-Athletin bereits operiert.

Saison-Aus

Damit ist die Saison für Waroschitz aller Voraussicht nach beendet, noch bevor sie überhaupt begonnen hat. Besonders bitter ist die Verletzung, weil die Tirolerin zuletzt als eines der Talente für die Zukunft im österreichischen Riesentorlauf galt.

Erst im vergangenen Jahr hatte Waroschitz einen großen Schritt gemacht. Beim Weltcup-Auftakt in Sölden feierte sie auf dem Rettenbachferner ihr Debüt im Riesentorlauf. Nun wird sie ausgerechnet beim Heimauftakt in diesem Jahr verletzungsbedingt fehlen.

Für den ÖSV ist die schwere Verletzung der nächste Rückschlag in der Vorbereitung auf die neue Saison. Waroschitz steht nun vor einer langen Rehabilitationsphase, ehe sie wieder auf die Ski zurückkehren kann.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Gespräche laufen: Sölden plant Weltcup-Revolution

Kreuzbandriss: ÖSV-Youngster schwer verletzt

Kitzbühel: Das wird an der Streif jetzt umgebaut

Vergiftungs-Drama um Ex-ÖSV-Boss Schröcksnadel

Benjamin Karl über Snowboard-Comeback: "Brauchte Abstand"

Ski-Legende schlägt bei Odermatt Alarm

Hirscher-Comeback: Wildcard dürfte bald fix sein

Skisprung-Juwel (16) stirbt bei Autounfall

ÖSV-Präsidentin fordert Ski-Halle in Österreich

Schweizer Kampfansage an ÖSV vor Weltcup-Start