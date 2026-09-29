Gespräche laufen: Sölden plant Weltcup-Revolution

Der Countdown läuft. In weniger als einem Monat wird die neue Weltcup-Saison traditionell in Sölden eröffnet, doch das Gletscherrennen könnte zum letzten Mal auf diese Art über die Bühne gehen.

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Die Vorbereitungen auf die neue Weltcup-Saison laufen auf Hochtouren. Die meisten Stars bereiten sich derzeit in Südamerika auf den kommenden Ski-Winter vor, der am 24. Oktober mit dem Damen-RTL (ab 10.00 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) und am 25. Oktober mit dem Herren-RTL (ab 10.00 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) offiziell eröffnet wird.

Während dieser Tage die Diskussionen laufen, ob Marcel Hirscher mit einer Wild Card an den Start gehen kann, denken andere Schlüsselfiguren schon weiter voraus. So haben die Veranstalter am Rettenbachferner große Pläne für die Zukunft.

Demnach sollen Gespräche zwischen Jack Falkner, Geschäftsführer der Bergbahnen Sölden, dem ÖSV und der FIS bereits laufen, dass bereits im kommenden Jahr gleich vier Rennen zum Weltcup-Auftakt stattfinden. Konkret soll es für Damen und Herren je einen RTL und einen Super-G geben.

Große Pläne für die Zukunft

Doch damit ist die Vision der Sölden-Bosse noch nicht am Höhepunkt. Zukünftig plant man das große Opening-Weekend am Gletscher, wo sich eine Woche lang die Ski-Elite in Tirol versammelt, um die ersten Siege des Winters fährt und die Fans feiern können. Damit könnte der traditionelle Auftakt in Sölden auch zum gigantischen Schnee-Spektakel werden.

Sölden-Boss Jack Falkner (l.) hat große Pläne. © GEPA pictures/ Harald Steiner

Gut möglich, dass hierzu auch beim FIS-Meeting in Genf, das noch bis 3. Oktober geht, erste Verhandlungen geführt werden. Eine Entscheidung ist allerdings noch nicht gefallen, denn am Ende muss der ÖSV auch genau berechnen, welcher Austragungsort wie viele Rennen erhält.

Denn wie bisher üblich gibt es pro Jahr nur ein bestimmtes Kontingent an Weltcup-Rennen pro Nation und mit den Klassikern in Kitzbühel, Schladming, Flachau oder den beiden Damen-Wochenenden (Speed im Jänner, Technik Ende Dezember) sind fixe Rennorte nicht aus dem Kalender wegzudenken.