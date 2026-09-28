Ski-Legende schlägt bei Odermatt Alarm

Fünf Gesamtweltcups in Serie haben die Maßstäbe verschoben. Bei Marco Odermatt wird inzwischen selbst Silber als Rückschlag gewertet.

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Marco Odermatt hat im Ski-Weltcup Maßstäbe verschoben. Fünf große Kristallkugeln in Serie, elf Disziplinwertungen, drei WM-Titel und vier Olympia-Medaillen stehen in seiner Bilanz. Doch ausgerechnet diese Erfolge werden vor dem Saisonstart am 25. Oktober in Sölden zur Belastung. Einer, der selbst weiß, wie sich der Druck an der Spitze anfühlt, spricht nun eine deutliche Warnung aus.

Selbst Silber reicht plötzlich nicht mehr

Carlo Janka sieht seinen Schweizer Landsmann vor einem Problem, das mit dessen Dominanz immer größer geworden ist. Der Riesenslalom-Olympiasieger von 2010 verweist auf die enorme Erwartungshaltung, die Odermatt inzwischen begleitet.

"Wenn du den Standard hast wie er, dann ist der Druck von außen hoch", sagte Janka dem "Blick".

Wie weit das inzwischen geht, zeigte sich bei den Olympischen Spielen 2026. Odermatt gewann zweimal Silber und einmal Bronze. Für nahezu jeden Athleten wäre eine solche Bilanz ein Erfolg – beim Schweizer Superstar wurde öffentlich dennoch über eine Enttäuschung diskutiert.

Und genau hier liegt für Janka die Gefahr.

»Er kann eigentlich nur verlieren«

"Er kann eigentlich nur verlieren", sagt der 39-Jährige über Odermatts Ausgangslage. Nach Jahren voller Siege werde inzwischen beinahe alles unterhalb von Platz eins als Rückschlag wahrgenommen.

Der Druck kommt allerdings nicht nur von außen. "Man muss fast eine Siegfahrt machen, damit wir zufrieden sind", beschreibt Janka auch die gestiegenen eigenen Ansprüche.

Wie sehr Odermatt Niederlagen inzwischen treffen, zeigte sich in der vergangenen Saison in Kitzbühel. Nach Platz zwei flossen beim Schweizer Tränen.

Dabei sind selbst seine vermeintlichen Rückschläge Ergebnisse auf höchstem Niveau. Janka mahnt deshalb, Odermatts Leistungen nicht als selbstverständlich zu betrachten.

Ski-Legende Carlo Janka warnt Odermatt. © GEPA pictures/ Mario Buehner

In Sölden beginnt die Jagd auf Sieg Nummer 55

Lange Zeit zum Nachdenken bleibt Odermatt nicht. Am 25. Oktober beginnt in Sölden die neue Weltcup-Saison. Im Riesenslalom kann der 28-Jährige gleich seinen 55. Weltcupsieg holen.

Nach fünf Gesamtweltcupsiegen in Folge beginnt für Odermatt damit eine Saison mit einer ungewöhnlichen Ausgangslage: Seine größten Gegner sind nicht nur die Konkurrenten auf der Piste, sondern auch jene Maßstäbe, die er in den vergangenen Jahren selbst gesetzt hat.