DFB-Schock! Klopp verliert nächsten Star

Kurz vor dem dritten Nations-League-Spiel am Donnerstag gegen Serbien (20.45 Uhr, live auf ZDF) droht Deutschland ein bitterer Rückschlag.

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Nico Schlotterbeck hat sich im Training am Knöchel verletzt. Beim Aufwärmen geriet der BVB-Star in die Spur der Gruppe von Finn Jeltsch und knickte unglücklich um. Schlotterbeck ging sofort zu Boden und griff sich an den rechten Knöchel. Eine MRT-Untersuchung soll Aufschluss geben.

Bitter: Im Training vor dem Serbien-Hit verletzte sich Nico Schlotterbeck. © Getty Images

Besonders bitter: Der 26-Jährige hatte sich erst Mitte September von einem Innenbandanriss im linken Sprunggelenk erholt, der ihn monatelang außer Gefecht gesetzt hatte. In dieser Saison kam er für Dortmund bislang erst zweimal zum Einsatz. Zudem wäre Schlotterbeck wohl ein Anwärter auf die Kapitänsbinde gegen Serbien gewesen.

Damit könnte Jürgen Klopp ausgerechnet vor dem Heimspiel in der Münchner Allianz Arena erneut umbauen müssen. Auch Kai Havertz und Jamal Musiala fehlen verletzungsbedingt. Für die ersten vier Nations-League-Partien hatte Klopp zwei unterschiedliche Aufgebote nominiert.

Klopp muss schon wieder umbauen

Nun soll es ein 25-Mann-Kader um Serge Gnabry, Florian Wirtz und Nick Woltemade richten. Neun Spieler, darunter Torhüter Jonas Urbig, warten noch auf ihr Debüt im DFB-Trikot und wollen sich für weitere Aufgaben empfehlen.

Gegen Serbien stehen die Chancen auf Punkte dennoch gut: Die "Adler" sind nach Niederlagen gegen Griechenland und die Niederlande noch punktlos. Für Klopp geht es dabei auch um Geschichte – ein Fehlstart würde ihm einen höchst unerwünschten Negativrekord bescheren. Denn sollte der DFB-Auswahl erneut kein Sieg gelingen, wäre Klopp der erste deutsche Teamchef, der in seinen ersten drei Spielen mit der Nationalmannschaft sieglos bleibt.