Ursula Poznanski: Packendes KI-Spiel auf Leben und Tod

DIE BURG: Ursula Poznanskis neuer Wurf ist ein fesselnder Thriller, der gruselig mit Technik flirtet

Schriftstellerin Ursula Poznanski hat sich in den frühen 2000er-Jahren einen Namen als Kinderund Jugendbuchautorin gemacht. Die Erebos-Thriller-Reihe der in Wien lebenden Schriftstellerin wurde zum Bestseller, längst schreibt sie auch für Erwachsene, zuletzt Böses Licht, Band zwei der Krimireihe um Ermittlerin Fina Plank.

Testlauf. Nun ist ein neuer Wurf von Poznanski erschienen. Die Burg ist ein Thriller, der sich auf höcht spannend-gruselige Weise mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzt. Milliardär Nevio hat eine marode Burg mit allen technischen Schmankerln ausgestattet, will sie zu einem Escape-Erlebnis machen, das es so noch nie gegeben hat. Dazu lädt er zum geheimen Test. Doch die Versuchspersonen müssen schon bald um ihr Leben spielen

Poznanski lässt sich Zeit & schlägt dann zu

Kräfte. Ursula Poznanski lässt sich Zeit: Sie beschreibt das Setting ihres Thrillers genau, haucht den Seiten Atmosphäre ein und stellt uns die Gruppe vor, die sie schon bald ins Verderben jagt. Umso härter ist dann die Wucht, wenn die Handlung umschlägt

Die Burg ist ein faszinierendes Gedankenexperiment zum Kräftemessen von Mensch gegen Maschine. Ob sich Ursula Poznanski in ihrem nächsten Projekt wieder diesem Thema widmet, verriet sie uns im Gespräch: "Derzeit schreibe ich an meinem nächsten Jugendbuch; KI im engeren Sinn wird es darin nicht geben, dafür aber eine andere Technologie, die in dieser Form noch nicht existiert." Wir sind gespannt.