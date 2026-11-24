Zwischen Feiern, Shoppen und Backen kommen wir kaum zum Durchatmen. So bleibst du entspannt.

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Wir reden ständig über die besinnliche Weihnachtszeit, vom Zauber des Fests und träumen von entspannten Tagen im Kreis unserer Liebsten. Die Realität sieht aber meistens anders aus: Bevor wir das Fest genießen können, arbeiten wir endlos erscheinende To-do-Listen ab: Geschenke kaufen, verpacken, Kühlschrank und Vorräte aufstocken, Weihnachtskarten verschicken, das Haus dekorieren, den Baum kaufen und aufputzen, backen, kochen und, und, und. Dazwischen stehen noch Weihnachtsfeiern an, man muss alle Freunde unbedingt noch vor den Feiertagen sehen - und weiß bald gar nicht mehr, wo einem eigentlich der Kopf steht. Weihnachten ist für viele der reinste Stress!

Streit ist vorprogrammiert

Wenn man dann endlich am Ziel ist und es bis zu den Weihnachtsfeiertagen geschafft hat, hofft man auf ein friedliches Familienfest. Allerdings sind die Bedingungen nicht die besten, denn der Stress der letzten Wochen steckt uns noch in den Knochen.

Tipps gegen den Weihnachtsstress

Am besten, lässt man es gar nicht erst so weit kommen und geht die Vorweihnachtszeit entspannter an. Damit das gelingt, haben wir zehn Tipps gegen den Weihnachtsstress:

Die 80-Prozent-Regel: Fang bei deinem Mindset an. Es muss nicht alles perfekt sein. 80 Prozent reichen immer noch für ein gelungenes Fest und glückliche Gesichter. Drei Dinge pro Tag: Versuche nicht, alles gleichzeitig zu machen. Nimm dir für jeden Tag drei Aufgaben vor, die erledigt werden müssen. So behältst du den Überblick und kannst deine Aufgaben Stück für Stück abhaken. Programm reduzieren: Du musst nicht alles mitmachen. Lehn ruhig mal eine Einladung ab oder lass einen Christkindlmarkt aus. Gönn dir stattdessen einen ruhigen Abend auf der Couch. Früh einkaufen: In letzter Sekunde noch durch die Geschäfte hetzen oder zittern, dass die Online-Bestellung rechtzeitig eintrifft. Spar dir das und fang jetzt mit den Einkäufen an. Das entspannt ungemein! Shopping in einem Aufwasch: Nimm dir einen Abend für deine Onlinebestellungen und kaufe alles auf einmal. Das ist viel einfacher, als ständig nebenbei zu suchen. Delegiere: Du musst nicht alles selbst machen. Verteile die Aufgaben. Wenn alle mithelfen, geht es schneller und die Last der To-dos erdrückt dich nicht. Zeit für dich: Plane jeden Tag zumindest 15 Minuten ein, die nur dir gehören - kein Handy, keine Listen, keine Verpflichtungen. Bewegung: Eine Runde joggen, Yoga oder ein Spaziergang an der frischen Luft helfen dir, den Kopf frei zu bekommen. Weniger Social Media: Du siehst ständig perfekte Weihnachtswelten und glaubst, du musst mithalten? Lass das und scrolle weniger durch Instagram und TikTok. Das macht nur unnötigen Druck. Schaffe schöne Momente: Tu etwas nur für dich, zum Beispiel eine Kerze anzünden, ein Bad genießen oder ein gutes Buch lesen.

Wenn du zu Weihnachten entspannt bist, ist das Fest am schönsten. Da macht es nicht, wenn das eine oder andere Detail nicht so perfekt ist wie auf Social Media.