Bevor die Wintersaison durchstartet gibt es einen erfreulichen Rückblick.

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Der Kärntner Tourismus hat im Sommerhalbjahr 2026 9,76 Mio. Nächtigungen verzeichnet, das ist ein Plus von 3,1 Prozent gegenüber der Vorperiode. Wie die Landesstelle für Statistik am Dienstag mitteilte, gab es bei den Ankünften ein Plus von 7,6 Prozent auf 2,52 Mio., die durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag bei 3,9 Nächten. Der nächtigungsstärkste Monat war wieder der August mit knapp 2,9 Mio. Nächtigungen, also fast einem Drittel der Übernachtungen von Mai bis Oktober.

Das Nächtigungsplus der ausländischen Gäste fiel deutlicher aus als jenes der österreichischen Urlauber. Gut 40 Prozent der Übernachtungen gehen auf das Konto heimischer Gäste. 35 Prozent der Nächtigungen konsumierten Urlauber aus Deutschland, gefolgt von Niederländern (7,7 Prozent) und Italienern. Besonders dynamisch entwickelten sich die Nächtigungszahlen bei Gästen aus Israel (plus 45 Prozent).

21,8 % der Österreich-Gäste aus Wien

Unter den österreichischen Gästen liegen die Wiener (21,8 Prozent der Übernachtungen) vorne, gefolgt von den Steirern (19,7 Prozent) und den Niederösterreichern (18,6 Prozent). Das stärkste Plus (17,8 Prozent) gab es bei Gästen aus Vorarlberg, die mit ihrem Anteil von 2,5 Prozent trotzdem das Schlusslicht in der Nächtigungsstatistik der Bundesländer bilden.

Unter den Kärntner Tourismusregionen entfielen die meisten Nächtigungen auf die Region Villach (24 Prozent), gefolgt von der Region Bad Kleinkirchheim/Millstätter See/Nockberge (17 Prozent) und Wörthersee/Rosental (15 Prozent). Das stärkste Nächtigungsplus gab es mit 10,4 Prozent in der Region Klagenfurt, rückläufige Nächtigungszahlen gab es in der Region Katschberg/Lieser- und Maltatal (- 1,4 Prozent) und Klopeiner See - Südkärnten/Lavanttal (- 0,7 Prozent).

Mehr als die Hälfte der Übernachtungen entfiel auf Gewerbebetriebe (56 Prozent), gut ein Viertel (26 Prozent) auf Campingplätze und 13 Prozent auf Privatunterkünfte. Ein Drittel (32,6 Prozent) der Gäste in Beherbergungsbetrieben nächtigte in einem 4-Stern-Hotel, 27,1 Prozent in einem Drei-Stern-Hotel und 22,3 Prozent in gewerblichen Ferienwohnungen oder -häusern.