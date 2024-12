Spielt Guido Burgstaller nie wieder für Rapid?

Rapid-Fans bangen um die Gesundheit ihres Fan-Lieblings. Auch seine sportliche Karriere ist ungewiss.

Der Schock um die Meldung vom tätlichen Angriff auf Guido Burgstaller erwischt die Hütteldorfer unmittelbar vor dem letzten Pflichtspiel der Saison am Donnerstag in der Conference League gegen Kopenhagen.

Burgstaller-Vertrag läuft im Juni 2025 aus

Wie der Rekordmeister mitteilte, wird der 35-jährige Kärntner nach seinem erlittenen Schädelbasisbruch monatelang seinen Beruf nicht mehr ausüben können. Bitter für Burgstaller, dessen Vertrag bei den Wienern im Juni 2025 ausläuft. Der ehemalige ÖFB-Teamspieler (26 Spiele/ 2 Tore) wollte im Sommer seine Karriere ohnehin beenden, jetzt könnte es aus gesundheitlichen Gründen schon vor dem Vertragsende dazu kommen.

Am 12. Dezember spielte Burgi noch gegen Nikosia

Burgstaller wechselte 2022 von St. Pauli zu den Hütteldorfern. In seiner langen Karriere spielte der trickreiche Stürmer in Deutschland (Schalke, Nürnberg) und England (Cardiff). Für Rapid spielte Burgstaller 209 Mal, erzielte dabei 69 Tore. Seinen bislang letzten Einsatz hatte Burgstaller beim Conference Spiel gegen Omonia Nikosia (1:3) am 12. Dezember. Zwei Tage später kam es in Wien zum brutalen Angriff auf den Rapid-Star.