Deshalb braucht es Security in Freibädern

So soll gewährleistet sein, dass das Badpersonal seine Hauptaufgabe erfüllt, nämlich für die Sicherheit in den Becken zu sorgen.

Linz. Am 1. Mai eröffnet wieder das Linzer Parkbad. Dort, wo viele Menschen zusammenkommen, braucht es klare Regeln und Sicherheit. FPÖ-Gemeinderätin und Sicherheitssprecherin Patricia Haginger bringt daher in der kommenden Gemeinderatssitzung eine Resolution ein. Darin wird die Linz Service GmbH ersucht, rechtzeitig zur Badesaison 2025 Sicherheitspersonal in ausreichender Anzahl an allen Linzer Bädern und Seen einzusetzen.

Die Forderung der FPÖ-Gemeinderatsfraktion stützt sich auf e Vorfälle aus dem letzten Sommer in OÖ: Übergriffe auf Bademeister in Bad Leonfelden, Perg und Laakirchen sowie sexuelle Belästigungen von Kindern durch Asylwerber in Traiskirchen haben gezeigt, welches Eskalationspotenzial in überfüllten Bädern besteht. "Zwar wird in einzelnen Fällen bereits jetzt ein Sicherheitsdienst eingesetzt, doch das reicht bei Weitem nicht aus. Es braucht dauerhaft präsentes Sicherheitspersonal, das für Ordnung sorgt und im Ernstfall rasch eingreifen kann", sagt Haginger.