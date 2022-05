Depp & Heard zittern vor dem Urteil

Im schmutzigsten Prozess des Jahres soll heute die ­Entscheidung fallen.

Schlammschlacht. Es wurde viel Schmutzwäsche gewaschen, als die Hollywood-Stars Johnny Depp und Amber Heard die letzten sechs Wochen vor Gericht standen. Von Schlägen gegen die Schauspielerin, einer abgetrennten Fingerkuppe, Fäkalien im Bett, Droh-SMS und weiteren pikanten Details war im Gerichtssaal die Rede. Letzten Freitag gab es dann die Schlussplädoyers der Anwälte von Depp und Heard.

Jetzt sind die Geschworenen am Zug.

Spannend. Ab heute beraten diese und müssen die Aussagen der Kontrahenten und die vorgelegten Beweise beider Parteien noch einmal durchgehen. Da am Wochenende keine Beratungen stattfanden und gestern ein Feiertag in den USA war, kommen die Geschworenen heute erstmals zusammen. Wenn sich alle einig sind, könnte schon heute eine Entscheidung fallen. Danach liegt es an Richterin Penney Azcarate vom Circuit Court in Fairfax, Virginia, die Höhe der Schadensersatzzahlung festzulegen.