Alosno will Red Bull bei Heimrennen in Spanien die Show stehlen

Vor seinem Formel-1-Heimspiel haben Fernando Alonsos teilweise deutlich jüngere Widersacher den Spanier mit viel Lob bedacht.

"Nach all den Jahren hat er noch so viel Hunger, wettbewerbsfähig zu sein. Sein Hunger ist nie weniger geworden, das sagt viel über seinen Charakter und seine Persönlichkeit aus", sagte Williams-Fahrer Nyck de Vries im Fahrerlager von Barcelona. Ferrari-Pilot Carlos Sainz ergänzte: "Er liebt es einfach und steckt Leidenschaft hinein." Alonso ist im Alter von 41 Jahren beim Qualifying zum GP von Spanien am Samstag (ab 16 Uhr im Sport24-Liveticker) überraschend WM-Dritter.

Der zweimalige Weltmeister blüht im Aston Martin derzeit auf und schaffte es in sechs Saisonläufen fünfmal auf das Podest. "Es ist ziemlich beeindruckend für so einen alten Jungen", sagte Teamkollege Lance Stroll und ergänzte: "Er ist physisch und mental fit." Alonso achte sehr auf sich und gebe auch im hohen Alter alles. Bei seinem Heimrennen hofft Alonso auf den großen Wurf, will nicht mehr hinter den dominanten Bullen hinterherfahren. Den Grundstein will er am Samstag mit einer Top-Runde im Kampf um die Pole Position legen.

Vor zehn Jahren hatte Alonso im Ferrari seinen 32. und bisher letzten Grand-Prix-Sieg gefeiert, ausgerechnet in Barcelona. Das zu wiederholen wird angesichts der Dominanz von Weltmeister und Vorjahressieger Max Verstappen im Red Bull allerdings äußerst schwierig. Doch eines ist gewiss: Die Fans an der Strecke werden ihren Liebling veruschen nach vorne zu peitschen.