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»Tatort: Unter Freunden«

Zwei Frauen stehen vor einer bläulich beleuchteten Wand, beide schauen ernst in die Kamera.
© ORF
Krimi-Reihe: Mila Sahin und Anna Nowak ermitteln in Kiel
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Spannung. Mila Sahin hat sich auf die Nachfolge von Kriminalrat Schladitz beworben. Während Mila und ihre neue Kollegin Anna Nowak an ihrem ersten gemeinsamen Fall arbeiten, muss sich Mila einer psychologischen Begutachtung durch Polizeipsychologin Elli Krieger unterziehen, bei der Mila zunächst die Kooperation verweigert. Das Mordopfer Francesca Polidoro fühlte sich von ihrem Arbeitgeber, der Prometheus AG, unter Druck gesetzt. Sie hat Unterlagen verschwinden lassen. Aber auch eine Beziehungstat scheint denkbar: Francescas Freund Nicky hat offenbar ein Gewaltproblem. Mila fordert Unterstützung aus dem LKA an. Im Wirtschaftsdezernat trifft sie auf Robert Iwersen, der sich ebenfalls auf Schladitz' Stelle beworben hat, und seinen Kollege Jan Kuper. Als Nicky Suizid begeht, scheint der Fall abgeschlossen zu sein. Doch Mila mutmaßt, dass ihr Kollege Kuper ihre Arbeit blockiert und mehr über die Prometheus AG weiß, als er zugibt.

ORF 2
20.15 UHR

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ARD/NDR TATORT: UNTER FREUNDEN, am Sonntag (11.10.26) um 20:15 Uhr im ERSTEN. Mila (Almila Bagriacik, Mitte) und ihre neue Kollegin Anna Nowak (Lilith Stangenberg, li.) werden zu einem Tatort gerufen. © NDR/ARD/Thorsten Jander, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter NDR-Sendung bei Nennung 'Bild: NDR/ARD/Thorsten Jander' (S2+). NDR Presse und Information/Fotoredaktion, Tel: 040/4156-2333 oder -2305, pressefoto@ndr.de © NDR/ARD/Thorsten Jander

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