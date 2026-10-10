»Tatort: Unter Freunden«

Krimi-Reihe: Mila Sahin und Anna Nowak ermitteln in Kiel

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Spannung. Mila Sahin hat sich auf die Nachfolge von Kriminalrat Schladitz beworben. Während Mila und ihre neue Kollegin Anna Nowak an ihrem ersten gemeinsamen Fall arbeiten, muss sich Mila einer psychologischen Begutachtung durch Polizeipsychologin Elli Krieger unterziehen, bei der Mila zunächst die Kooperation verweigert. Das Mordopfer Francesca Polidoro fühlte sich von ihrem Arbeitgeber, der Prometheus AG, unter Druck gesetzt. Sie hat Unterlagen verschwinden lassen. Aber auch eine Beziehungstat scheint denkbar: Francescas Freund Nicky hat offenbar ein Gewaltproblem. Mila fordert Unterstützung aus dem LKA an. Im Wirtschaftsdezernat trifft sie auf Robert Iwersen, der sich ebenfalls auf Schladitz' Stelle beworben hat, und seinen Kollege Jan Kuper. Als Nicky Suizid begeht, scheint der Fall abgeschlossen zu sein. Doch Mila mutmaßt, dass ihr Kollege Kuper ihre Arbeit blockiert und mehr über die Prometheus AG weiß, als er zugibt.

ORF 2

20.15 UHR