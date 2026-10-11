Überraschung! Hier seht ihr LASK gegen Rapid

Die Bundesliga-Saison ist in Gänze ausschließlich bei Sky zu sehen, das Topspiel LASK gegen Rapid macht hier aber eine Ausnahme.

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Es ist der erste echte Hammer nach der Länderspielpause, denn wenn Meister LASK den SK Rapid am Sonntag (17 Uhr im OE24-Live-Ticker) empfängt, wird der Tabellenführer entschieden.

Bei einem Heimsieg der Linzer springen sie vorbei an den Grün-Weißen und Salzburg auf die Spitze. Mit jedem anderen Ergebnis holt sich der Leader vor dem Spieltag seinen Spitzenplatz zurück.

Live auf ORF und Sky

Und für dieses Topspiel steigt ein weiterer Übertragungspartner in die Bundesliga-Saison ein. Die Partie ist nämlich auf ORF1 zu sehen. Der öffentlich-rechtliche Sender macht erstmals von seinen vier Spielen pro Saison Gebrauch.

Bis zur Saison 2030/31 haben sie sich dieses Recht gesichert.

Doch auch Fußball-Fans mit einer Präferenz für Sky müssen nicht verzagen, denn auch der Pay-TV-Sender zeigt die Partie wie gehabt live.