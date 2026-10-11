oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Kracher-Partie

Überraschung! Hier seht ihr LASK gegen Rapid

SR
von
LINZ,AUSTRIA,04.MAY.26 - SOCCER - ADMIRAL Bundesliga, championship group, Linzer ASK vs SK Rapid Wien. Image shows Andres Andrade (LASK) and Petter Nosa Dahl (Rapid). Photo: GEPA pictures/ Christian Moser
© GEPA pictures/ Christian Moser
Die Bundesliga-Saison ist in Gänze ausschließlich bei Sky zu sehen, das Topspiel LASK gegen Rapid macht hier aber eine Ausnahme.
OE24 auf Google bevorzugen

Es ist der erste echte Hammer nach der Länderspielpause, denn wenn Meister LASK den SK Rapid am Sonntag (17 Uhr im OE24-Live-Ticker) empfängt, wird der Tabellenführer entschieden.

Auch interessant

Manuel Neuer erklärt "blöden Fehler" vor Rekord-Patzer

Real-Star Vinicius Junior sorgt für Mega-Skandal

ÖFB-Team versteckt Tickets für Kosovo-Spiel

Bei einem Heimsieg der Linzer springen sie vorbei an den Grün-Weißen und Salzburg auf die Spitze. Mit jedem anderen Ergebnis holt sich der Leader vor dem Spieltag seinen Spitzenplatz zurück.

Live auf ORF und Sky

Und für dieses Topspiel steigt ein weiterer Übertragungspartner in die Bundesliga-Saison ein. Die Partie ist nämlich auf ORF1 zu sehen. Der öffentlich-rechtliche Sender macht erstmals von seinen vier Spielen pro Saison Gebrauch.

Bis zur Saison 2030/31 haben sie sich dieses Recht gesichert.

Doch auch Fußball-Fans mit einer Präferenz für Sky müssen nicht verzagen, denn auch der Pay-TV-Sender zeigt die Partie wie gehabt live.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Let's Dance 2026: Ist Mross-Ex Anna-Carina Woitschack schon jetzt die große Favoritin?

Jugendhilfe nach Bluttat unter Druck: "Können sie nicht einsperren"

Manuel Neuer erklärt "blöden Fehler" vor Rekord-Patzer

Überraschung! Hier seht ihr LASK gegen Rapid

Real-Star Vinicius Junior sorgt für Mega-Skandal

Zug-Crash: 10 Tote wegen Verspätung?

Fußball: Gastgeber Frankreich will sich gegen Spanien Gold-Traum erfüllen

Ronaldo-Chaos: Portugal will CR7 zurück

ÖFB-Team versteckt Tickets für Kosovo-Spiel

Red Bull präsentierte neuen Boliden