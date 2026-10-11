Real-Star Vinicius Junior sorgt für Mega-Skandal

Vinicius Jr. (26) spaltet regelmäßig die Fußballwelt. Gegen Villarreal erzielte er die vermeintliche 2:0-Führung. Jedoch zog Vini an den Haaren seines Gegners und holte sich eine rote Karte ab. Die Königlichen waren über die Entscheidung stinksauer.

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Eigentlich sollte Real Madrid nach ihrem 1:0-Heimsieg gegen Villarreal zufrieden sein. Doch eine Schiedsrichterentscheidung sorgt gerade bei den Königlichen für viel Aufregung.

In der 70. Minute erzielte Flügelstürmer Vinicius Jr. nach einer Vorlage von Jude Bellingham (23) das vermeintliche 2:0. Der Brasilianer dachte kurz, dass ihm gerade ein Befreiungsschlag gelungen sei. Er saß gegen Villarreal zu Beginn auf der Bank und wurde in der 52. Minute eingewechselt. Auch Real-Coach José Mourinho (63) freute sich mit seinem Star. Der Portugiese sprintete sogar zur Jubeltraube.

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"The game’s fucking gone"

Doch die Freude hielt nur kurz. Der VAR griff ein und rief den Schiedsrichter Isidro Díaz de Mera Escuderos (37) zum TV-Bildschirm. Vinicius hat nämlich in der Entstehung des Tores an den Haaren seines Gegners Nathan Saliba (22) gezogen. Der Unparteiische zeigte korrekterweise dem Brasilianer die rote Karte und nahm das Tor wieder zurück. Die Entscheidung hat der Flügelstürmer überhaupt nicht verstanden und wollte auf den Schiedsrichter losgehen. Seine Teamkollegen mussten eingreifen. Bellingham sagte im Anschluss auf dem Spielfeld: "Wow f**k me. The game’s fucking gone." (Übersetzt: Verdammt nochmal! Das ganze Spiel ist im Eimer.)

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Auch Mourinho war über die Entscheidung wütend. Er boykottierte die Pressekonferenz nach der Partie. Laut spanischen Medien hat der Portugiese sich selbst einen Maulkorb auferlegt, damit er nicht den El Clásico gegen den FC Barcelona am 25. Oktober verpasst.

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Vinicius wird höchstwahrscheinlich das große Spiel in zwei Wochen verpassen. Der Schiedsrichter schrieb in seinem Spielbericht über "aggressives Verhalten" und "lautstarke Proteste". Damit droht dem Brasilianer eine längere Strafe. Vinicius meldete sich in der Nacht auf Instagram und bat um Verzeihung: "Entschuldigung an meine Mannschaft und die Fans."